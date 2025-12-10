OHR ne planira intervenirati: Vlasti moraju riješiti najurgentnije izazove koji ugrožavaju opstanak BHRT-a

Vlasti u Bosni i Hercegovini moraju djelovati bez odlaganja i riješiti najurgentnije izazove koji ugrožavaju opstanak BHRT-a, a prije svega preostali dug prema Evropskoj radiodifuznoj uniji - odgovoreno je danas iz Ureda visokog predstavnika (OHR) na upit Fene.

Iz OHR-a ističu da je, uz ove probleme koji zahtijevaju hitno rješenje, jednako važno da vlasti na svim nivoima riješe i druge sistemske probleme uspostavljanjem mehanizama koji će garantirati dugoročnu finansijsku održivost ne samo BHRT-a već i cijelog Javnog RTV sistema.

- Također, očekujemo da sva tri javna emitera - uključujući BHRT - preuzmu odgovornost za interno restrukturiranje i efikasnost, kao jednu od mjera koja će omogućiti finansiranje u skladu s objektivnim potrebama svakog servisa. Konkretno, dugoročna finansijska održivost zahtijeva donošenje ne samo političkih odluka nego i ozbiljnih reformi unutar samog javnog RTV sistema - navodi se u odgovoru Feni.

Ostvarivanje političke nezavisnosti i osiguranje stabilnog finansiranja za javni RTV sistem predstavljaju korake od ključne važnosti za put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.

- Koliko je nama poznato, ministar (Edin) Forto je veoma aktivan u vezi sa rješavanjem ovog pitanja - poručuju iz OHR-a.

Podsjećamo, iz BHRT-a su ranije tražili da po ovom pitanju intervenira visoki predstavnik.