Anes Podić za "Avaz" o zagađenju zraka: Dok neko ne završi u zatvoru zbog nerada, stvari se neće promijeniti

U posljednjih nekoliko dana, nivo zagađenja zraka u Sarajevu dostigao je visoke vrijednosti. Trenutni indeks zagađenosti zraka iznosi 132, što ga svrstava u kategoriju "nezdrav". Prema podacima, glavni grad Bosne i Hercegovine već godinama nalazi se među najzagađenijim gradovima na svijetu.
Uprkos visokom nivou zagađenja, Anes Podić iz udruženja Eko akcija upozorava za "Avaz" da, iako trenutno nisu prekoračeni alarmantni pragovi koji bi mogli dovesti do proglašenja upozorenja ili uzbune na kantonalnom nivou, situacija ostaje vrlo ozbiljna. Osim toga, smatra da je reakcija nadležnih institucija nedovoljna.
- Nažalost kada smo i priije mjesec dana imali prekoračene pragove nadležno Ministarstvo je propustilo da reaguje, iz samo njima poznatih razloga. Nažalost, bojim se da kod nas koliko god to može dugo trajati, ali dok god neko ne bude završio u zatvoru zbog ne obavljanja svoje dužnosti stvari se neće promijeniti. Očito imamo imenovane ministre koji zanemaruju da imamo izuzetno zagađen zrak, izuzetno ozbiljan problem, da ubija, da gubimo na hiljade života svake godine zbog toga, ništa to nije dovoljno da bi radili svoj posao - naveo je Anes Podić za "Avaz".
Visok nivo zagađenja zraka u Sarajevu ima ozbiljan utjecaj na zdravlje građana. Dugotrajna izloženost smogu, kojem su posebno izloženi stariji ljudi, djeca i osobe s postojećim zdravstvenim problemima, može uzrokovati razne bolesti. Dok čekamo konkretne mjere i promjene, građani Sarajeva nastavljaju svakodnevno živjeti u uvjetima lošeg kvaliteta zraka, što sveukupno ugrožava njihovo zdravlje i kvalitetu života.