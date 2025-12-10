Anes Podić za "Avaz" o zagađenju zraka: Dok neko ne završi u zatvoru zbog nerada, stvari se neće promijeniti

U posljednjih nekoliko dana, nivo zagađenja zraka u Sarajevu dostigao je visoke vrijednosti. Trenutni indeks zagađenosti zraka iznosi 132, što ga svrstava u kategoriju "nezdrav". Prema podacima, glavni grad Bosne i Hercegovine već godinama nalazi se među najzagađenijim gradovima na svijetu.

Uprkos visokom nivou zagađenja, Anes Podić iz udruženja Eko akcija upozorava za "Avaz" da, iako trenutno nisu prekoračeni alarmantni pragovi koji bi mogli dovesti do proglašenja upozorenja ili uzbune na kantonalnom nivou, situacija ostaje vrlo ozbiljna. Osim toga, smatra da je reakcija nadležnih institucija nedovoljna.