Stanivuković najavio strožije mjere protiv kockanja i zabranu društvenih mreža maloljetnicima

Gradonačelnik Banje Luke i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković saopćio je da se u skupštinskoj proceduri nalaze dva važna zakonska prijedloga koje je podnio Pokret Sigurna Srpska – zakon o igrama na sreću i zakon o stvarnim pravima.

- Ja sam ponosan da se zakon o igrama na sreću nalazi u vidu nacrta u Skupštini. Ambicija naša je da ukinemo zlo koje se zove kocka. Igre na sreću su utrostručile svoje prihode i promete. Najmlađi zavisnik od kocke je dijete od 16 godina. Predlažemo da se kladionice ukinu u blizini od 500 metara od škole - rekao je Stanivuković.

Dodao je da se planira ograničiti i online klađenje.

- Insistirat ćemo na ovom zakonu, kazne treba utrostručiti ako se u kladionici zatekne dijete. Želimo zaustaviti reklamiranje kladionica na televizijama. Mi ćemo predložiti i da mlađi od 17 godina ne mogu koristiti društvene mreže - poručio je Stanivuković.

Rekao je da će predložiti i uniformisanje u školama, kako ne bi bilo razlike među djecom.