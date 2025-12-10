Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANJA LUKA

Stanivuković najavio strožije mjere protiv kockanja i zabranu društvenih mreža maloljetnicima

Rekao je da će predložiti i uniformisanje u školama, kako ne bi bilo razlike među djecom

Draško Stanivuković. Facebook

M. Až.

10.12.2025

Gradonačelnik Banje Luke i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković saopćio je da se u skupštinskoj proceduri nalaze dva važna zakonska prijedloga koje je podnio Pokret Sigurna Srpska – zakon o igrama na sreću i zakon o stvarnim pravima.

- Ja sam ponosan da se zakon o igrama na sreću nalazi u vidu nacrta u Skupštini. Ambicija naša je da ukinemo zlo koje se zove kocka. Igre na sreću su utrostručile svoje prihode i promete. Najmlađi zavisnik od kocke je dijete od 16 godina. Predlažemo da se kladionice ukinu u blizini od 500 metara od škole - rekao je Stanivuković.

Dodao je da se planira ograničiti i online klađenje.

- Insistirat ćemo na ovom zakonu, kazne treba utrostručiti ako se u kladionici zatekne dijete. Želimo zaustaviti reklamiranje kladionica na televizijama. Mi ćemo predložiti i da mlađi od 17 godina ne mogu koristiti društvene mreže - poručio je Stanivuković.

Rekao je da će predložiti i uniformisanje u školama, kako ne bi bilo razlike među djecom.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.