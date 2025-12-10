U Bihaću otvoren IDDEEA registracijski ured za izdavanje elektronskih potpisa

U Gradskoj upravi Bihaća danas je svečano pušten u rad Registracijski ured ovjeritelja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), čime je građanima omogućen brži i jednostavniji pristup uslugama izdavanja kvalificiranih potvrda za udaljeni elektronski potpis.

Ovaj korak rezultat je Ugovora o uslovima saradnje koji su zaključili Grad Bihać i IDDEEA BiH, s ciljem jačanja digitalnih usluga i modernizacije administracije. Svečanom otvaranju prisustvovali su gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i direktor IDDEEA BiH Almir Badnjević.

On je naglasio da je cilj Agencije da elektronske usluge budu dostupne što većem broju građana.

- U narednih dvadesetak dana planiramo otvoriti više od 30 registracijskih ureda širom BiH. Drago nam je što smo danas u Bihaću, a potom i u Cazinu, jer će građani ovih sredina moći u roku od tri minute aktivirati svoj elektronski potpis i ubuduće podnositi dokumente bez odlaska na šalter - kazao je Badnjević.

Gradonačelnik Sedić istaknuo je da će novoformirani ured značajno olakšati pristup javnim uslugama.

- Ovaj korak podrazumijeva mogućnost registracije elektronskog potpisa ovdje kod nas u Gradskoj upravi, tako da građani više ne moraju odlaziti u Agenciju. Uskoro ćemo omogućiti i podnošenje zahtjeva online, uz elektronski potpis, čime ćemo dodatno pojednostaviti cijeli proces - najavio je Sedić.

Otvaranje RA ureda Ovjeritelja IDDEEA-e u Bihaću, kako je rečeno, predstavlja važan korak ka digitalnoj transformaciji lokalne administracije i rasterećenju svakodnevnih procedura za građane.