Pregovori Vlade HNK i sindikata zdravstva bez dogovora: Iz Vlade HNK ponudili 27 miliona KM

Danas je održan drugi sastanak pregovaračkih timova Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikata zdravstvenih radnika u HNK-u.

Kako su izvijestili iz Vlade HNK, odmah na početkuje zaključeno da je, zapravo, oko 90 posto tačaka koje se regulišu kolektivnim ugovorom usaglašeno te da je ostalo nekoliko otvorenih pitanja o kojima se nastavlja pregovarati.

Na tom tragu, Vlada je i danas ponovila ponudu koju je iznijela na prvom sastanku, održanom 27. novembra.

- Ponuda Vlade podrazumijeva povećanje izdvajanja za zaposlenike u zdravstvu u iznosu od 27 miliona KM za vrijeme trajanja novog kolektivnog ugovora, što je godišnje povećanje od 13,5 miliona KM u odnosu na postojeće stanje.

Vlada je precizno predložila povećanje satnice svim zaposlenicima u zdravstvu sa postojećih 2,94 na 3,1, s tim da je ponudila posebno povećanje koeficijenata medicinskim sestrama sa srednjom stručnom spremom sa trenutnih 2,85 na 3,0 što je porast od 11% na postojeća primanja, da bi ublažila razliku između sestara i NK/KV nemedicinskog osoblja koja je nastala povećanjem minimalne plate - kazali su iz Vlade HNK.

Njihov prijedlog, naglasili su, ponukan je činjenicom da su upravo medicinske sestre jedna od najvažnijih karika u zdravstvenom sistemu i posebno opterećena kategorija te zavrjeđuju i adekvatnije vrednovanje njihovog rada.

- Činjenica je da upravo ta kategorija čini čak 50 posto ukupnog broja zaposlenika u zdravstvu. Treba razjasniti da povećanje stanice svim zaposlenicima u zdravstvu iznosu 20 miliona KM u dvogodišnjem periodu, a prijedlog Vlade za poseban porast primanja medicinskim sestrama težak je preostalih sedam miliona KM - dodali su.

Kad je u pitanju prijedlog koji se odnosi na medicinske sestre, Vlada je sindikatima ostavila mogućnost da, ukoliko žele drugačiju raspodjelu predmetnih sedam miliona KM, samostalno predlože drugačiji model već na narednom sastanku pregovaračkih timova.

- Ponudu koju je Vlada iznijela na prvom sastanku, a danas ponovila, sindikalnom pregovaračkom timu će, na njihovo traženje, da dostavi i u pisanom obliku, očekujući brz i konstruktivan odgovor. Vlada ovom ponudom potvrđuje da je neupitno opredijeljena da poboljša materijalni status zaposlenika u zdravstvu i reguliše ga što je moguće brže, na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana, tako i pacijenta koji posebno trpe zbog trenutnog stanja - zaključili su iz Vlade HNK.

"Propao sastanak"

S druge strane, iz Koordinacije sindikata zdravstvenih radnika su ocijenili da je današnji sastanak pregovaračkih timova propao.

- Ono što je razvidno jeste da iznos novca o kojem se razgovaralo na prvom sastanku odnosno, da se inicijalna ponuda Vlade nije odnosila samo na povećanje plaće našeg sindikata nego se odnosila i na povećanje plaća doktorima medicine i stomatologije, te je ovakva situacija još i gora od onoga o čemu se razgovaralo na prvom sastanku pregovaračkih timova.

Ministar Bevanda je na marginama sastanka jasno ustvrdio da dok je on resorni ministar zdravstva nikada zdravstveni radnici neće dobiti povećanje koeficijenta - izjavio je Ivica Anić, predsjednik Reprezentativnog sindikata SKB Mostar.

Nastavak štrajka

Naveo je kako očekuju da će ministar Bevanda i premijerka HNK, Marija Buhač do sljedećeg sastanka, za koji još nije utvrđen tačan datum, Sindikatu dostaviti ozbiljniju i izdašniju ponudu u cilju, kako je naglasio, značajnijeg povećanja plaća za oko 4.000 zdravstvenih radnika, a sve u skladu sa enormnim povećanjem cijena osnovnih životnih namirnica i značajnog pada životnog standarda te u konačnici i zbog odlaska najkvalitetnijeg zdravstvenog kadra u inozemstvo.

- Sindikat nastavlja sa provođenjem štrajka u zdravstvenim ustanovama širom HNK-a uključujući i tri najveće bolnice što značajno dovodi do poremećaja u sistemu pružanja zdravstvene zastite - dodao je Anić.

Podsjetimo, Koordinacija je u nekoliko navrata organizovala protestne šetnje ulicama Mostara.