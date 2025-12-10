Dok u Sarajevu studenti demonstriraju, smještaj u Tuzli je znatno bolji, a u Mostaru pravi luksuz

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk jučer je bio u centru pažnje stotina studenata koji su se okupili ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, izrazivši nezadovoljstvo zbog, kako kažu, alarmantno loših uslova u studentskim domovima na Bjelavama i u Nedžarićima. Mladi su nosili transparente direktno upućene premijeru i ministrima – jedan od najzapaženijih nosio je Ukovu fotografiju uz poruku: „hej Uče lopove, sve ti oči govore“. Prvi put u historiji U takvom ozračju nastupili su studentski predstavnici. Aldin Mešan, predsjednik Udruženja Studentski centar Sarajevo, podsjetio je na noć s 3. na 4. decembar, kada je curenje plina, kako je rekao, moglo ugroziti živote studenata. Imran Pašalić, predsjednik Studentskog parlamenta UNSA, naglasio je da je kotlovnica iz koje curi plin prijetnja i stanovnicima naselja Bjelave u Sarajevu. – Prvi put u historiji javna ustanova je ostala bez direktora, upravnog i nadzornog odbora. Studenti odlaze zbog nebrige institucija. Neće biti ni budžeta ni Vlade ako se hitno ne riješi ovaj problem – dodao je Pašalić.

Studentski centar Sveučilišta . Studentski centar Mostar Studentski centar Sveučilišta . Studentski centar Mostar

Armin Ibričić iz Sindikalnog odbora Studentskog centra istaknuo je da studenti godinama žive u neizvjesnosti. – Tražimo osnovne uslove – toplu vodu, grijanje i krov nad glavom. Ovo je pitanje zdravlja, sigurnosti i trajnih rješenja – poručio je okupljenima. Studentima se nije obratio ni Uk, niti ijedan ministar iz Vlade Kantona Sarajevo. Oni su nakon dvosatnih protesta iznijeli deset zahtjeva za Vladu KS i istakli da daju pet dana za njihovo ispunjenje.

Paviljoni u Tuzli . Facebook Paviljoni u Tuzli . Facebook

S druge strane, u odnosu na sarajevske studente koji borave u domovima, njihove kolege u drugim gradovima nemaju problem s grijanjem i hladnom vodom i nehumanim uvjetima, pogotovo tokom zimskog perioda. Štaviše, izgleda da su mostarski studenti pravi sretnici, a da je najveći grad na Neretvi, vjerovatno, jedini koji se može pohvaliti visokim standardom smještaja studenata u domovima, odnosno centrima. Hotelski uvjeti Tako Studentski centar Sveučilišta u Mostaru slovi kao jedan od najmodernijih i najopremljenijih u BiH. Njihove sobe i smještajni kapaciteti su na vrlo visokom nivou, kako nam potvrđuje i Matea Jurešić, predstavnica studenata u ovom Centru. - Kada je riječ o grijanju, uistinu, nema nikakvih problema. Centralno je grijanje, a svaka soba ima i klima uređaje koje smo koristili po potrebi prije početka grijne sezone. O tom pitanju, kao i kada je riječ o toploj vodi, nemamo nikakvu zamjerku. Puno je bolje nego prošle godine - govori Jurešić za „Avaz“.

Studentski dom „Antalija“ u Mostaru . Facebook Studentski dom „Antalija“ u Mostaru . Facebook

Da studenti nisu imali zamjerki o tom pitanju, kratko nam je potvrdila i Iva Šimić, portparolka Studentskog zbora Sveučilišta. Budući akademski građani koji borave u novom Studentskom hotelu „Antalija“, koji funkcioniše u sastavu Univerziteta „Džemal Bijedić“, tu ustanovu svrstavaju, praktično, u rang hotela. U tom objektu na pet spratova je 21 apartman koji uključuje četiri dvokrevetne sobe, veliki dnevni boravak s trpezarijom i kuhinjom, prostor za učenje, balkon, toalet, kupatilo... - Studenti koji borave u tom domu imaju napredan sistem grijanja i hlađenja, tople vode u izobilju, tako da su stvarno uslovi vrhunski. Velika pogodnost je i to da studenti kojih je trenutno 168, gotovo ništa ne plaćaju za smještaj zahvaljujući subvencijama. Studenti su oduševljeni, zaista. Jedino što nedostaje jeste centralna menza, ali postoje naznake da će i to uskoro biti riješeno. Naime, u sklopu izgradnje objekta univerzitetske biblioteke za koju je već obezbijeđen dio sredstava planirana je i studentska menza - kaže za „Dnevni avaz“ Amir Čaušević, predsjednik Unije studenata Mostarskog univerziteta.

Čaušević: Vrhunski uvjeti . Facebook Čaušević: Vrhunski uvjeti . Facebook

Navodi da u sklopu Kampusa određeni ugostiteljski objekti imaju mjesečne ponude za ishranu studenata za dva obroka u pristojnom iznosu, tako da nedostatak menze nadopunjuju na taj način ili spravljanjem obroka u apartmanima. On, kao i njegove kolegice sa Sveučilišta iskazuju podršku svojim kolegama u Sarajevu i izražavaju žaljenje zbog situacije u kojoj se nalaze, baš kao i Selmir Duraković, predsjednik Udruženja studenata „Studenjak“ Tuzla. - Suosjećamo s našim kolegama u Sarajevu i iskazujemo punu podršku, jer smo i mi do unazad nekoliko godina imali sličnih problema i nedostataka. Nadležni nisu imali izraženu empatiju prema budućim akademskim građanima, inžinjerima, doktorima i slično. Nažalost, vidimo da je u Sarajevu na sceni nemar nadležnih institucija - govori Duraković. Stanje u Bihaću Studentski centar Univerziteta u Tuzli ima tri paviljona, odnosno doma. Kada je riječ o grijanju, Duraković navodi da je najbolja situacija u Paviljonu 1, koji je prije nekoliko godina renoviran i adaptiran.

Muminović: Podnijeli inicijativu . RTV USK Muminović: Podnijeli inicijativu . RTV USK

- Taj paviljon je direktno priključen na gradsko grijanje, kao i Paviljon 2, dok je u Paviljonu 3 zbog određenih radova dolazilo do poteškoća, ali sada je situacija na zadovoljavajućem nivou. Što se tiče ostalih uvjeta, možda to ilustruje izjava jednog sarajevskog kolege koji nam je nedavno bio u posjeti i koji je rekao da su naši paviljoni u odnosu na njihove hotel. S druge strane, mostarski domovi, posebno „Antalija“, jesu hoteli naspram naših paviljona - ističe Duraković. U Bihaću je nešto drugačija situacija kada je riječ o studentskom standardu, budući da Univerzitet u tom gradu nema studentskog doma. Predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću Mirza Muminović, uz izraze žaljenja zbog situacije s njihovim kolegama, govori kako pitanje studentskog doma u Bihaću još nije riješeno, praktično od osnivanja njihove visokoobrazovne institucije.

Duraković: Podrška kolegama . Facebook Duraković: Podrška kolegama . Facebook