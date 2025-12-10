Zijad Krnjić za "Avaz": RS dobija sredstva od FBiH koja joj ne pripadaju, ne može to trajati dalje

Još jedna sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BIH okončana je bez usvojenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ove državne institucije, koji je neophodan za početak rada novoizgrađenog graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. Ovaj put na dnevnom redu našli su se i prijedlozi odluka o privremenim poravnanjima prihoda među entitetima za 2023., 2024. i 2025. godinu, te utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa UIO za period od oktobra do decembra 2025. godine. Član Upravnog odbora Zijad Krnjić pojasnio nam je zbog čega je ponovo uskratio podršku dokumentu od kojeg ovisi raspoređivanje službenika na granični prijelaz, čije je svečano otvaranje najavljeno za sutra, a kako bi on mogao biti pušten u funkciju.

- Danas smo imali po četvrti put sjednicu, primarno po želji predsjedavajućeg, o sistematizaciji radnih mjesta koja bi omogućila početak rada novog graničnog prijelaza. Za razliku od prethodnih sjednica danas smo na dnevnom redu imali i odluke o poravnanju za zadnje tri godine, po kojima RS treba da vrati FBiH 99,3 miliona KM. Ponovo su predložili privremenu raspodjelu putarina, nekih osamdesetak miliona i nove koeficijente za četvrti kvartal, koji bi bili u korist FBiH. Predstavnici RS nisu htjeli glasati za ove koeficijente i poravnanje, ja nisam htio da nastavimo nezakonito i da zanemarimo sve druge probleme koje imamo u radu Uprave, među kojima je kontinuitet raspodjele sredstava mimo propisa. Zbog toga nisam htio podržati sistematizaciju i sjednica je propala, nijedna tačka nije usvojena – kazao je Krnjić za “Avaz”. Na postupke Krnjića svaki put oštro reagira državni ministar finansija i predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić. On je i danas ponovio da se “jedan čovjek iživljava nad svima u BiH”. Premijer FBiH Nermin Nikišić uoči sjednice se ogradio od stavova Krnjića, navodeći da to nije stav Vlade FBIH, već stav kojeg zastupa “takozvani ekspert, gospodin Krnjić”.