Muhamed Brka: Studija o livanjskim konjima povjerena nekompetentnim subjektima

Prof. dr. sc. Muhamed Brka, dekan Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta UNSA, visoškolske institucije sa najdužom tradicijom istraživanja konjogostva u BiH, uputio je ozbiljnu kritiku Vladi Hercegbosanskog kantona i Općini Livno zbog odluke da izradu stručne studije o livanjskim divljim konjima povjere Agromediteranskom fakultetu iz Splita i udruženju građana „Institut za regionalni razvoj“ Mostar, bez prethodne konsultacije sa relevantnim fakultetima i naučnim autoritetima u BiH i regiji.

- Očuvanje livanjskih konja, kao autohtonog genetskog resursa BiH, zahtijeva uključivanje najkompetentnijih institucija koje imaju dugogodišnji naučni, stručni i nastavni angažman u području konjogojstva, stočarstva, populacione genetike i veterinarskih nauka. Međutim, ključne institucije u BiH su potpuno zaobiđene - navodi Brka.

Zaobiđene ključne institucije

On posebno ističe da su iz procesa izostavljeni Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, gdje su djelovali međunarodno priznati stručnjaci Fahrudin Hrasnica i Refik Telalbašić, te Agronomski i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, čiji profesori rade na pašnjačkim sistemima, ruralnom razvoju i očuvanju autohtonih populacija.

Brka upozorava da Agromediteranski fakultet iz Splita nema istraživačku tradiciju u području divljih konja niti upravljanja pašnjačkim ekosistemima, a udruženje građana „Institut za regionalni razvoj“ Mostar nije naučna institucija i ne posjeduje stručnu ekspertizu u stočarskoj genetici, ekologiji ili konjogojstvu.

- Povjeravanje ovako specijaliziranog posla subjektima bez odgovarajućih referenci odstupa od akademskih i javnih standarda, a istovremeno ignorira kapacitete koje Bosna i Hercegovina posjeduje unutar svojih institucija i među svojim naučnicima - ističe Brka.

Dio kulturnog identiteta

On podsjeća da livanjski konji predstavljaju dio kulturnog identiteta Livanjskog kraja i značajan prirodni resurs BiH. Prema Brki, u svim državama EU studije upravljanja autohtonim populacijama uključuju nacionalne naučne institucije i stručnjake sa referencama u konzervacijskoj genetici, populacionom upravljanju, pašnjačkim ekosistemima i tradicionalnom stočarstvu.

Brka također naglašava: "Da su posao trebali dobiti hrvatski kadrovi, to bi bilo prihvatljivo, recimo Agronomski fakultet u Zagrebu ili Fakultet biotehničkih znanosti u Osijeku. Ove institucije svojim naučnim radom i međunarodnim referencama mogu odgovoriti na svaki projekat iz domena poljoprivrede i stočarstva. Ni tada, međutim, nije ispoštovana transparentnost."

Zbog svega navedenog, Brka poziva Vladu HBK i Općinu Livno da:

- Revidiraju odluku o dodjeli izrade studije,

- Pokrenu novi, transparentan i stručan proces izbora nosioca izrade studije,

- Formiraju interdisciplinarnu komisiju s uključenim Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Agronomskim i Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, te relevantnim profesorima sa Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku.

- Očuvanje livanjskih divljih konja mora biti vođeno naučnim činjenicama, institucionalnom odgovornošću i uključivanjem najkompetentnijih stručnjaka iz BiH i regije. Samo takav pristup može osigurati dugoročnu zaštitu ove populacije, koja predstavlja ne samo prirodno, nego i kulturno nasljeđe BiH“, zaključuje Brka.

On upozorava da, ukoliko ne bude reakcije, odluka o dodjeli posla Sveučilištu u Splitu i udruženju građana može biti shvaćena kao korupcija, naučno šarlatanstvo i neodgovorno upravljanje resursima, što može negativno uticati na očuvanje prirodnog i turističkog potencijala livanjskih konja.