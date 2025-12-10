Premijer RS ne zna zašto je vladin avion bio u Rimu i zašto je Dodik u njemu

Predsjednik stranke Lista za pravdu i red, Nebojša Vukanović, objavio je prije dva dana fotografiju Milorada Dodika iz Rima uz tvrdnju da je tamo putovao avionom Vlade Republike Srpske, dok čak ni premijer te vlade ne zna šta je Dodik tamo radio.

Novinari u Banjoj Luci danas su premijera Republike Srpske Savu Minića pitali zašto je avion Vlade letio u Rim i ko je bio u njemu, a Minić je kratko odgovorio: "Ne znam".

Vukanović je prethodno naveo da je Dodik fotografisan dok je stajao ispred butika 'Polo Ralph Louren', gdje je nakon shoppinga čekao nekog sam s kesama u rukama.

- S kim je bio i šta je ovog vikenda radio u Rimu, Dodik ostaje otvoreno pitanje, da li je 'lobirao' ili završavao za sebe i svoju porodicu neki posao, a moguće je da se sastao sa nekim iz papinog okruženja, znajući uticaj Vatikana i rimskog pale, kod koga je i ranije boravio u službenoj posjeti skupa sa Željkom, a uz posredovanje prijatelja Dragana Čovića, Plenkovića, biskupa Crkve u Hrvata - naveo je Vukanović.

On je također istakao da Dodik "nezakonito koristi Palatu RS-a i sve resurse, avione, helikoptere, policijsku zaštitu", iako više nije na funkciji predsjednika Republike Srpske, te tvrdi da se radi o zloupotrebi položaja i funkcije.