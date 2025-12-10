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PROMIJENILA EKIPU

Kantonalna zastupnica iz Živinica napustila SDP i odmah se pridružila Našoj stranci

Hodžić je u SDP-u bila oko 20 godina, na čelu općinske organizacije u Živinicama

Amila Hodžić i Sabina Ćudić. Facebook

M. Až.

10.12.2025

Naša stranka je objavila da ima novo pojačanje u vidu zastupnice iz Tuzlanskog kantona Amile Hodžić. Riječ je o političarki koja je nedavno napustila SDP nakon što joj je postalo jasno da neće biti ponovo izabrana na poziciju predsjednice stranačke organizacije u Živinicama.

Hodžić je u SDP-u bila oko 20 godina, na čelu općinske organizacije u Živinicama. 

Iz Naše stranke ističu da je Hodžić jedna od najaktivnijih i najprepoznatljivijih političarki u kantonu, te da je vlasnica dvije domaće firme koje zapošljavaju stotine radnika.

Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke, kazala je da su kroz razgovore prepoznale zajedničku energiju, uvjerenja i način rada.

- Amila je impresivna u svom profesionalnom angažmanu, predana evropskim standardima proizvodnje i razvoju lokalne zajednice. Još važnije, vidjela sam koliko je posvećena ljudima koji stoje iza nje, njihovim životnim pričama i njihovim očekivanjima. To su političari i političarke kakve želimo u Našoj stranci, i zato sam ponosna što sada zajedno gradimo snažniji Tuzlanski kanton - rekla je Ćudić.

Hodžić je komentarisala svoj prelazak u Našu stranku i naglasila da će nastaviti borbu za javni interes.

- Živinice su moj dom, Tuzlanski kanton je moj fokus i tu se vodi stvarna borba za bolji život građana. Nakon dvadeset godina političkog iskustva osjećam odgovornost da svoj rad nastavim u političkom okruženju koje se oslanja na transparentnost, predanost i jasne vrijednosti. U Našoj stranci vidim tim koji radi i koji sluša ljude. Moja energija ostaje posvećena Živinicama, Tuzlanskom kantonu i svima koji očekuju konkretnu, poštenu i odgovornu politiku - rekla je Hodžić.

# SABINA ĆUDIĆ
# NAŠA STRANKA
# SDP
# ŽIVINICE
# AMILA HODŽIĆ
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