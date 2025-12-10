Digitalna prekretnica u energetici: Operator za OIEiEK zaokružio edukacije i otvorio put transparentnijim e-aukcijama

U organizaciji Operatora za OIEiEK prezentacije informacionog sistema za sprovođenje e-aukcija održane su u Mostaru i Sarajevu, u skladu sa obavezama iz člana 40. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Sistem služi za dodjelu podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u Federaciji BiH, u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o aukcijama – saopšteno je iz Operatora za OIEiEK.

Na prezentacijama je učestvovao veliki broj investitora i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, te predstavnici nadležnih institucija. Učesnicima su predstavljene ključne funkcionalnosti sistema, uključujući proces registracije, podnošenja ponuda, praćenja ponuda u realnom vremenu i evaluacije rezultata aukcije.

Tokom obje prezentacije učesnici su aktivno iznosili pitanja i sugestije vezane za praktičnu upotrebu informacionog sistema. Posebno su istaknuti konkretni prijedlozi za unapređenje pojedinih funkcionalnosti sistema, koji su detaljno razmotreni, a izvodivi i opravdani prijedlozi već su uvaženi i implementirani u informacioni sistem. Operator za OIEiEK zahvaljuje svim učesnicima na kvalitetnim prijedlozima koji doprinose unapređenju procesa e-aukcija.

Učesnici su, pored tehničkih pitanja o informacionom sistemu, iznijeli i određene probleme s kojima se suočavaju na tržištu električne energije, posebno u vezi s nemogućnošću otkupa električne energije iz pojedinih postrojenja iz OIE.

Ovim povodom Operator za OIEiEK naglašava kako navedena pitanja ne spadaju u njegovu nadležnost, jer je Operator za OIEiEK isključivo nadležan za otkup električne energije iz OIE u skladu s jasno definisanim zakonskim ovlaštenjima. Sva druga pitanja koja se odnose na tržišni otkup ili komercijalne odnose između investitora i drugih subjekata nalaze se van djelokruga rada Operatora za OIEiEK.

Operator za OIEiEK ostaje posvećen transparentnoj, efikasnoj i potpuno digitalizovanoj provedbi FIT i FIP aukcija, te će i dalje pružati podršku investitorima kroz dodatne informacije i edukacije.