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Mandić žestoko poručio Forti: Budiš u meni osjećaj "susramlja", urazumi se i vrati u "vinklo"

Nekad si znao u 60 sekundi videa "izbiflati" šta je sve naša Vlada uradila i učiniti me ponosnim

Edin Forto i Srđan Mandić. Facebook

D. H.

10.12.2025

Povodom "živopisnog" videa koji je danas na svom Facebook profilu objavio bivši predsjednik Naše stranke i državni ministar za promet i komunikacije Edin Forte, oglasio se njegov stranački kolega i načelnik Općine Centar Srđan Mandić.

Nekad si znao u 60 sekundi videa "izbiflati" šta je sve naša Vlada uradila i učiniti me ponosnim.

Sada mi proizvodiš osjećaj, kako si ga ono jednom nazvao, "susramlja".

U nekim boljim vremenima ovo bi možda bilo i simpatično, sada nikako. Urazumi se i vrati u "vinklo", Edine Forto - poručio mu je Mandić.

# EDIN FORTO
# SRĐAN MANDIĆ
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