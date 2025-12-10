Mandić žestoko poručio Forti: Budiš u meni osjećaj "susramlja", urazumi se i vrati u "vinklo"

Povodom "živopisnog" videa koji je danas na svom Facebook profilu objavio bivši predsjednik Naše stranke i državni ministar za promet i komunikacije Edin Forte, oglasio se njegov stranački kolega i načelnik Općine Centar Srđan Mandić.

Nekad si znao u 60 sekundi videa "izbiflati" šta je sve naša Vlada uradila i učiniti me ponosnim.

Sada mi proizvodiš osjećaj, kako si ga ono jednom nazvao, "susramlja".

U nekim boljim vremenima ovo bi možda bilo i simpatično, sada nikako. Urazumi se i vrati u "vinklo", Edine Forto - poručio mu je Mandić.