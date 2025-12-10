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SVAKA ČAST

Humanost kao dio rudarske tradicije: Donacija kakanjskih komorata Udruženju "Djeca sa izazovom"

Posebno me čini ponosnom činjenica da se veliki broj radnika odazvao ovoj humanitarnoj akciji, kazala je Delić

Donacija kakanjskih komorata Udruženju "Djeca sa izazovom" - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

10.12.2025

Akcija dobrovoljne finansijske pomoći realizovana je uspješno prošlog mjeseca, a njome su zaposlenici Rudnika mrkog uglja Kakanj prikupili 14.800 KM za Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Djeca sa izazovom“.

Simboličan način

Inicijativa je provedena u periodu koji prethodi Danu rudara, te je na simboličan način potvrdila vrijednosti koje njihov kolektiv njeguje – solidarnost, odgovornost, humanost i povezanost sa zajednicom.

Tim povodom je danas u kabinetu direktora Rudnika upriličeno simbolično uručenje donatorskog čeka, uz prijem kojem su prisustvovali predsjednik Sindikata Abdel Fazlić, predsjednica Udruženja Amra Delić te član Udruženja i zaposlenik Rudnika Elvir Lopo.

Prema riječima direktora Ise Delibašića:

- Rudnik Kakanj ima dugu tradiciju podrške lokalnim udruženjima, a posebno me raduje to što je ova inicijativa potekla od naših zaposlenika i imala ovako dobar odaziv. Želja nam je podržati programe Udruženja “Djeca sa izazovom”, olakšati im svakodnevni rad i doprinijeti stvaranju boljeg okruženja za djecu. I dalje ćemo biti partner projektima koji doprinose kvalitetnijem životu u našem gradu jer zajednica napreduje samo kad brinemo jedni o drugima.”

Uručena zahvalnica

Predsjednica Udruženja Amra Delić je direktoru Delibašiću uručila Zahvalnicu istaknuvši značaj ove podrške za djecu s poteškoćama u razvoju:

- Izražavam iskrenu i duboku zahvalnost radnicima RMU Kakanj na velikodušnoj donaciji u iznosu od 14.800 KM. Ova podrška predstavlja značajan doprinos opremanju naše senzorne sobe, kao i nabavci didaktičkog materijala i logopedskih setova za djecu sa poteškoćama u razvoju. Posebno me čini ponosnom činjenica da se veliki broj radnika odazvao ovoj humanitarnoj akciji. To su ljudi koji svakodnevno obavljaju težak i odgovoran posao, dajući ogroman doprinos našoj zajednici i svojim porodicama. Upravo oni, koji nose teret najtežeg rada, iskazali su neizmjernu solidarnost i pokazali da istinska humanost dolazi od onih koji najviše daju sebe. Njihova podrška za nas predstavlja više od donacije — to je poruka snage, zajedništva i dobrote. Hvala im što su još jednom dokazali da su veliki ljudi i istinski humanitarci.”

Zahvaljujemo svim našim radnicima koji su sudjelovali u akciji i svojim gestom podržali djecu koja se suočavaju s poteškoćama u razvoju te time još jednom potvrdili da su rudari uvijek uz one kojima je podrška najpotrebnija, poručuju iz RMU Kakanj.

# RUDARI
# DJECA
# HUMANOST
# RMU KAKANJ
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