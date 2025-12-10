Humanost kao dio rudarske tradicije: Donacija kakanjskih komorata Udruženju "Djeca sa izazovom"

Akcija dobrovoljne finansijske pomoći realizovana je uspješno prošlog mjeseca, a njome su zaposlenici Rudnika mrkog uglja Kakanj prikupili 14.800 KM za Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Djeca sa izazovom“.

Simboličan način

Inicijativa je provedena u periodu koji prethodi Danu rudara, te je na simboličan način potvrdila vrijednosti koje njihov kolektiv njeguje – solidarnost, odgovornost, humanost i povezanost sa zajednicom.

Tim povodom je danas u kabinetu direktora Rudnika upriličeno simbolično uručenje donatorskog čeka, uz prijem kojem su prisustvovali predsjednik Sindikata Abdel Fazlić, predsjednica Udruženja Amra Delić te član Udruženja i zaposlenik Rudnika Elvir Lopo.

Prema riječima direktora Ise Delibašića:

- Rudnik Kakanj ima dugu tradiciju podrške lokalnim udruženjima, a posebno me raduje to što je ova inicijativa potekla od naših zaposlenika i imala ovako dobar odaziv. Želja nam je podržati programe Udruženja “Djeca sa izazovom”, olakšati im svakodnevni rad i doprinijeti stvaranju boljeg okruženja za djecu. I dalje ćemo biti partner projektima koji doprinose kvalitetnijem životu u našem gradu jer zajednica napreduje samo kad brinemo jedni o drugima.”

Uručena zahvalnica

Predsjednica Udruženja Amra Delić je direktoru Delibašiću uručila Zahvalnicu istaknuvši značaj ove podrške za djecu s poteškoćama u razvoju:

- Izražavam iskrenu i duboku zahvalnost radnicima RMU Kakanj na velikodušnoj donaciji u iznosu od 14.800 KM. Ova podrška predstavlja značajan doprinos opremanju naše senzorne sobe, kao i nabavci didaktičkog materijala i logopedskih setova za djecu sa poteškoćama u razvoju. Posebno me čini ponosnom činjenica da se veliki broj radnika odazvao ovoj humanitarnoj akciji. To su ljudi koji svakodnevno obavljaju težak i odgovoran posao, dajući ogroman doprinos našoj zajednici i svojim porodicama. Upravo oni, koji nose teret najtežeg rada, iskazali su neizmjernu solidarnost i pokazali da istinska humanost dolazi od onih koji najviše daju sebe. Njihova podrška za nas predstavlja više od donacije — to je poruka snage, zajedništva i dobrote. Hvala im što su još jednom dokazali da su veliki ljudi i istinski humanitarci.”

Zahvaljujemo svim našim radnicima koji su sudjelovali u akciji i svojim gestom podržali djecu koja se suočavaju s poteškoćama u razvoju te time još jednom potvrdili da su rudari uvijek uz one kojima je podrška najpotrebnija, poručuju iz RMU Kakanj.