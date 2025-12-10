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PREDSJEDAVAJUĆA VM BIH

Krišto nakon sjednice UIO BiH: Napravljena šteta ugledu BiH, politikanstvo nadjačalo javni interes

Svjesni smo kompleksnosti svih dosadašnjih aktivnosti koje su uključivale suradnju više različitih institucija

Borjana Krišto. Fena

S. S.

10.12.2025

Nakon današnje sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, nije postignut dogovor o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UNO koje se odnose na Granični prijelaz u Gradišci. 

Podsjećamo, član Upravnog odbora UIO BiH iz reda eksperata, kojeg je imenovala Vlada FBiH u prošlom mandatu Zijad Krnjić nije htio da podrži izmjenu pravilnika jer su članovi UO iz RS glasali protiv raspodjele sredstava od PDV-a.

- Zbog toga je onemogućeno planirano otvaranje međunarodnog koridora za prijevoz putnika i roba. Time je nanesena značajna šteta međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine te je zaustavljen proces koji bi donio vidljive ekonomske koristi našoj zemlji. Svjesni smo kompleksnosti svih dosadašnjih aktivnosti koje su uključivale suradnju više različitih institucija. Međutim, izrazito žalimo što je politikanstvo nadjačalo javni interes i zaustavilo projekt od strateškog značaja.

Dodatno otvaranje prema Europskoj uniji i schengenskom prostoru trebalo je olakšati tranziciju Bosne i Hercegovine u europske tokove. Također, našim gospodarstvenicima omogućilo bi povoljniji i brži pristup transeuropskim tranzitnim rutama, jačanje konkurentnosti te privlačenje novih investicija. Pozivamo sve pojedince i dužnosnike na odgovornost te nastavak dijaloga — kako neformalnog, tako i onog s konkretnim zaključcima. Nužno je donijeti rješenje koje će omogućiti što skorije otvaranje Graničnog prijelaza u Gradišci, u interesu svih i gospodarstva Bosne i Hercegovine, uz poštivanje načela profesionalnosti, zakonitosti i odgovornosti prema Bosni i Hercegovini - kazala je Krišto.

# UIO BIH
# BORJANA KRIŠTO
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