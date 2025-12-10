Krišto nakon sjednice UIO BiH: Napravljena šteta ugledu BiH, politikanstvo nadjačalo javni interes

Nakon današnje sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, nije postignut dogovor o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UNO koje se odnose na Granični prijelaz u Gradišci.

Podsjećamo, član Upravnog odbora UIO BiH iz reda eksperata, kojeg je imenovala Vlada FBiH u prošlom mandatu Zijad Krnjić nije htio da podrži izmjenu pravilnika jer su članovi UO iz RS glasali protiv raspodjele sredstava od PDV-a.