Bećirović razgovarao s veteranima Armije RBiH: Stigle pohvale za branjenje interesa BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana BiH, koju su činili: predsjednik Munib Efendić, zamjenici predsjednika Irfan Imamović i Adem Kajanija, te predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Tuzlanskog kantona Sulejman Ibrahimović i predstavnik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Zeničko-dobojskog kantona Vernes Karzić.

Očuvanje nezavisnosti

Predstavnici Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana BiH istakli su da ova organizacija, koja broji 118.000 članova, zastupa interese veterana Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

Dodali su da je Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana BiH, kao organizacija koja baštini tradicije Armije Republike BiH, trajno posvećena afirmaciji i očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Član Predsjedništva BiH je kazao da su borci najzaslužniji što danas imamo slobodnu, nezavisnu, suverenu i cjelovitu državu Bosnu i Hercegovinu.

Dodao je da posebno cijeni ulogu i aktivnosti koje provodi Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana BiH. Također, ukazao je na obavezu nadležnih institucija da učine sve što je u njihovoj moći s ciljem poboljšanja statusa boračke populacije.

Problemi veterana

Nadležne institucije moraju poštovati zakonom definirane obaveze prema ovoj kategoriji, ali i pronalaziti nove modele adekvatnog rješavanja problema veterana.

Predstavnici Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana BiH zahvalili su Bećiroviću što dosljedno i odgovorno afirmira i brani državne interese Bosne i Hercegovine.

Informirali su člana Predsjedništva BiH da je Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana BiH inicirala proces izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca, koji treba unaprijediti status veterana, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.