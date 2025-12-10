SDA traži izmjene Izbornog zakona: Žele implementaciju novih tehnologija

Poslanici Stranke demokratske akcije (SDA) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nermin Mandra, Šemsudin Dedić, Safet Kešo, Šerif Špago, Amor Mašović, Midhat Čaušević, Denijal Tulumović i Edin Ramić uputili su u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Kako su naveli u obrazloženju, donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH omogućit će se uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, a koje će se primjenjivati na narednim općim izborima.

Pojašnjavaju da to podrazumijeva biometrijsku identifikaciju birača, skeniranje glasačkih listića, kao i elektronski prijenos rezultata skeniranih listića, što će omogućiti mnogo brže i efikasnije dobivanje rezultata nakon izbornog dana.

Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH propisuje se, između ostalog, i novi način glasanja, izgled glasačkog listića, način brojanja, postupanje nakon zatvaranja biračkog mjesta, slučajevi kada Centralna izborna komisija BiH nalaže postupak ponovnog brojanja glasova nakon što Centralna izborna komisija BiH utvrdi i objavi izborne rezultate i druga pitanja od važnosti za primjenu elektronskog glasanja i zaštitu integriteta izbornog procesa - navode predlagači.

Poslanici SDA su, između ostalog, predložili izmjenu odredbe kojom je definirano da "Centralna izborna komisija BiH donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH na prijedlog generalnog sekretara, uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara BiH".

Predložena izmjena predviđa da za donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji CIK-a ne bi trebala saglasnost Vijeća ministara BiH.