Urnebesne reakcije na video Edina Forte: "Vi se ozbiljno drogirate!“

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ponovo je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što je objavio kratki orginalni video u kojem najavljuje izgradnju puta i mosta u Šćepan Polju referišući se na scenu iz filma s flumce Jonom Hammom. Iako je namjera bila modernom formom približiti infrastrukturni projekat javnosti, snimak je izazvao podijeljene reakcije - od podrške do sarkazma i otvorenih kritika.

Filmska rediteljica Nejra Latić Hulusić ironično je poručila ministru da „ili nije shvatio foru iza videa, ili nije gledao seriju na koju referira“, dodajući da se dojam može činiti kao da ministar „češlja“ dok institucije gore.

Ahmed Konaković poručio je da ovakav sadržaj neće donijeti simpatije mladih:

„Ako vas neko savjetuje da ćete ovako pokupiti mlađu publiku, otkažite savjetovanje. 100 voda vas neće oprati u kontekstu politika koje (ne)provodite.“

Na društvenim mrežama nisu izostale ni duhovite, ali oštre opaske.



