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ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović: Zijad Krnjić je fizički zaustavio put ka EU

Sve je zaustavljeno odlukom jednog čovjeka i politike koju on predstavlja, poručila je

Cvijanović i Krnjić. Pixsell/Facebook

M. Až.

10.12.2025

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanovićeva poručila je da je, kako tvrdi, Zijad Krnjić fizički zaustavio napredak na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.

Cvijanovićeva je navela da su ključni infrastrukturni projekti na toj ruti već završeni – auto-put od Doboja do Gradiške i most preko Save – ali da je otvaranje novog graničnog prelaza i dalje blokirano.

U objavi na mreži X napisala je da je, prema njenim riječima, “sve zaustavljeno odlukom jednog čovjeka i politike koju on predstavlja”.

Podsjetimo, Zijad Krnjić, ekspert ispred Vlade FBiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, opet je oborio pravilnik i time ponovo potvrdio da nije za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška.

Prelaz je trebao da bude zvanično otvoren sutra, 11. decembra.

# ZIJAD KRNJIĆ
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
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