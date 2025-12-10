Cvijanović: Zijad Krnjić je fizički zaustavio put ka EU

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanovićeva poručila je da je, kako tvrdi, Zijad Krnjić fizički zaustavio napredak na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.

Cvijanovićeva je navela da su ključni infrastrukturni projekti na toj ruti već završeni – auto-put od Doboja do Gradiške i most preko Save – ali da je otvaranje novog graničnog prelaza i dalje blokirano.

U objavi na mreži X napisala je da je, prema njenim riječima, “sve zaustavljeno odlukom jednog čovjeka i politike koju on predstavlja”.