Vlada RS usvojila Prijedlog budžeta za 2026, Vidović se pohvalila rastom penzija

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog budžeta za 2026. godinu u iznosu od 7,409 milijardi KM, saopštila je ministrica finansija Zora Vidović nakon posebne sjednice. Budžet sada ide u Narodnu skupštinu RS-a na razmatranje.

Vidović je naglasila da je budžet veći za 659 miliona KM ili 9,8 posto u odnosu na drugi rebalans za tekuću godinu.

- Izdvajanja za penzije su 2 milijarde i 162 miliona KM, što je više za 10 posto. Penzije su usklađene za 6,55 posto, koliko iznosi rast neto plate i zbog inflacije - kazala je Vidović.

Za lična primanja zaposlenih predviđeno je 1,408 milijardi KM, dok planirani prihodi iznose 5,588 milijardi KM, što je 116 miliona više nego prethodno planirano.

- Planirani budžetski rashodi su 5,760 milijardi KM, odnosno više za 337 miliona KM - dodala je Vidović, ističući da je 180 miliona KM izdvojeno za poljoprivredu.

Za Fond solidarnosti predviđeno je 10 miliona KM, isto toliko i za podsticaje zapošljavanja, dok će za porodice "četiri plus" biti izdvojeno 70 miliona KM. Boračka davanja iznose 579,2 miliona KM.

Premijer RS-a Savo Minić prethodnih dana je obavio konsultacije o prijedlogu budžeta, razgovarajući s predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Istakao je da je prvi put postignut konsenzus o ključnim pitanjima za njihov status i dodao da će ova oblast biti sistemski uređena.