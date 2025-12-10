Ali Adžem treba pomoć dobrih ljudi: Za liječenje 23-trogodišnjaka potrebno 33.500 eura

Porodica Adžem iz Goražda pokrenula je humanitarnu akciju i obratila se za pomoć sugrađanima i svim dobrim ljudima kako bi blagovremeno prikupila sredstva za liječenje 23-godišnjeg Alija Adžema. Njihov apel prenijelo je i Udruženje "Svjetlo grada".

Aliju su potrebni hitan tretman matičnim ćelijama, s neurorehabilitacijom i fizikalnim tretmanima u Turskoj, za što je potrebno 33.500 eura. Njegov otac Kemal Adžem pripadnik je Federalne uprave civilne zaštite, gdje radi kao deminer. Tokom obavljanja opasnog, ali časnog posla, Adžem je uklanjajući mine spasio brojne živote, nakon katastrofalnog zemljotresa u februaru 2023. učestvovao u akciji potrage i spašavanja u Turskoj, a danas je u situaciji kada je pomoć potrebna njemu, jer s trenutnim prihodima porodica nije u mogućnosti finansirati visoke troškove liječenja.

Novčani prilozi za pomoć u liječenju Alija Adžema mogu se uplatiti na KM račun: 1322602029732785; devizni račun otvoren kod NLB banke: IBAN:BA391320010984596560; SWIFT TBTUBA22XXX

- Pozivamo vas da u skladu s mogućnostima podržite ovu akciju, kako bi Ali što prije krenuo na liječenje - naveli su iz Udruženja "Svjetlo grada".