Ogrešević stao uz Bećirovića: Podrška njegovom radu u odbrani ustavno - pravnog poretka u Bosni i Hercegovini

Gradonačelnik Cazina i predsjednik Narodnog evropskog saveza (NES) Nermin Ogrešević oglasio se na svom Facebooku porukom podrške Denisu Bećiroviću, članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

- Danas sam, zajedno premijerom USK Mustafom Ružnićem, imao radno - konsultativni sastanak s članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem i njegovim šefom Kabineta Alijom Kožljakom - napisao je Ogrešević.

Naveo je kako su razgovarali o podršci projektima koji su od značaja za lokalnu zajednicu i državu Bosnu i Hercegovini.

- Iskoristio sam priliku i da izrazim podršku gospodinu Bećiroviću u njegovom prepoznatljivom radu na predstavljanju i zastupanju interesa naše države na međunarodnom planu, kao i očuvanju političke stabilnosti i odbrani ustavno - pravnog poretka u Bosni i Hercegovini -napisao je Ogrešević.