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Dodik: RS bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina

Moramo vratiti autoritet u škole, mir u učionice i sigurno djetinjstvo naše djece, zaključio je Dodik na X-u

Dodik: RS bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina. Dejan Rakita / PIXSELL

A. O.

10.12.2025

Manji bosanskohercegovački entitet RS razmatra zakonsku zabranu korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina, kao i potpunu zabranu mobilnih telefona u školama, najavio je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

- Republika Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina i o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama. Sve je više dokaza da pretjerana izloženost društvenim mrežama narušava mentalno zdravlje djece, stvara zavisnost, izaziva socijalnu izolaciju, nasilje na internetu, vršnjačko nasilje, poremećaje koncentracije i ozbiljne probleme u razvoju. Ne možemo gledati kako djeca odrastaju pred ekranima umjesto u učionicama, porodici i zajednici. Ako želimo zdravu i uspješnu mladost, moramo je zaštititi - navodi Dodik.

Poručuje kako ovo nije pitanje politike - nego odgovornosti. 

- Republika Srpska mora biti mjesto gdje djeca rastu sigurno, usmjereno i bez pritiska digitalnog haosa koji im mijenja ponašanje, navike i sliku o sebi. Zato pozivam sve društvene aktere da daju podršku i predlože najbolja rješenja. Moramo vratiti autoritet u škole, mir u učionice i sigurno djetinjstvo naše djece - zaključio je Dodik na X-u. 

# SNSD
# RS
# MILORAD DODIK
# DRUŠTVENE MREŽE
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