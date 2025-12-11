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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Kanton Sarajevo na ivici raspada

Nekada centar političke moći koji se hvalio rekordnim budžetom, danas je epicentar nezadovoljstva i institucionalni invalid

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

11.12.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Kanton Sarajevo na ivici raspada.

Nekada centar političke moći koji se hvalio rekordnim budžetom, danas je epicentar nezadovoljstva i institucionalni invalid.

Na stranama "Crne hronike" čitajte o vršnjačkom nasilju u Sarajevu. Otac piše krivičnu prijavu jer su mu napali dijete.

Radovi nisu izvedeni kako treba. Mještani najavili protest, boje se da ne padne mrtva glava.

Imam Fahrudin Makić govorio je za "Avaz" o napadu na njega koji se desio u Kupresu ispred džamije.

Na stranama rubrike "Sport" čitajte o prvaku BiH koji gostuje kod poljskog Rakova.

Feljton na 17. strani: Elmedin Konaković u 11 dana prijavio temu diplomskog, položio sve ispite i odbranio rad!

Direktor IDDEEA-e za "Avaz" je potvrdio da nema brige za lične dokumente.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

# IDDEEA
# PROTEST
# DOKUMENTI
# KANTON SARAJEVO
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# DNEVNI AVAZ
# FAHRUDIN MAKIĆ
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