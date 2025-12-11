Pretežno sunčano vrijeme širom zemlje, u Sarajevu maglovito

Magle i niske oblačnosti danas će biti na sjevernim područjima Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima. U većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10°C, na jugu zemlje do 15°C.

U Sarajevu magla. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 1°C, a najviša dnevna oko 4°C.

Uz relativno povoljne biometeorološke prilike i stabilizaciju vremena, većina populacije će se osjećati bolje. Nakon prohladnog jutra, povremeni sunčani intervali povoljno će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti.

U centralnoj i sjevernoj Bosni, duže zadržavanje magle usporiće porast temperaturnih vrijednosti. Sa odmicanjem dana posvuda će ipak biti ugodnije.