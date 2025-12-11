Crnadak za "Avaz": Uvjeren sam da će se u najmanju ruku izbori ponoviti u tri grada

Igor Crnadak, potpredsjednik PDP-a govoreći o odluci Centralne izborne komisije (CIK) BiH om ponovnom brojanju glasova za predsjednika RS na 51 biračkom mjestu u izjavi za „Avaz“ kaže kako očekuje da u CIK-u, pogotovo, nakon prvih nalaza do kojih su došli učine sve da se manipulacije i razne varijante prevara vezano za izbornu volju građana istjeraju do kraja i da se dođe do istine.

- Uvjeren sam, kada to naprave, da neće biti drugog izbora, nego da se izbori ponove, u najmanju ruku, u ta tri kritična grada - kaže on.

Naglašava kako više niko nema pravo da žmiri, ne samo na prevare kakve smo, govori, gledali i prije, nego na obim tih manipulacija koji je takav da je potpuno jasno da može da utiče na konačan ishod izbora.

- Posebno je zabrinjavajuće i pozivam sve medije i učesnike političkog života da sebi stave prst na čelo nad tom informacijom, a to je da je na 100 biračkih mjesta od 2.300 utvrđeno da je 700 ljudi glasalo bez dokumenata - ili su bili mrtvi ili nemaju važeće identifikacijske dokumente. To su stravični podaci i to govori da obim svega što se dešavalo prelazi najgore noćne more koje smo, možda, zamišljali - navodi Crnadak.

Cijeli ovaj proces produžava period u kojem CIK treba da donese odluku o konačnim i službenim rezultatima izbora.

- Nemam druga očekivanja od CIK-a nego da rade po Zakonu. Po onome što sam čuo na sjednici CIK-a, ako dođe do određenih komplikacija i poteškoća koje su nastupile, rok za objavu rezultata izbora se može prolongirati za 15 dana. Međutim, sve drugo je manje važno od toga da dobijemo stvarnu sliku i stvarno stanje - zaključuje Crnadak.