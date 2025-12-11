Miletić: Trojka se pravi kao da su tu onako, a i oni su odgovorni

Nenad Nešić posljednji je obavljao funkciju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, prije godinu, a nakon što je uhapšen prošlog decembra, niko nije došao na njegovo mjesto i popunio stolicu u Vijeću ministara BiH.

Ovo pitanje postalo je politička trgovina pa je Ivica Bošnjak, zamjenik, preuzeo funkciju vršioca dužnosti ministra. Zastupnički dom prije šest mjeseci dao je podršku prijedlogu da Nebojša Vukanović bude ministar. I tu je sve stalo.

U vrijeme obavljanja funkcije ministra sigurnosti Nenad Nešić je uhapšen. Nakon pet mjeseci pritvora, Nešić je pušten na slobodu. Optužnica nije podignuta. Iz moralnih razloga dao je ostavku na mjesto ministra. Ovo je trebalo olakšati imenovanje novog, no to se nije dogodilo.

Delegat Zlatko Miletić za BHRT kaže da je, u skladu sa zakonom o Vijeću ministara, za neimenovanje odgovorna predsjedavajuća Borjana Krišto.

Prebacivanje odgovornosti

- Ja zaista smatram da ovo njihovo prebacivanje odgovornosti, a ona neimenovanjem ministra sigurnosti u Vijeću ministara štiti leđa SNSD-u. I ustvari napravila se ta osovina gdje se mi vrtimo u tom začaranom krugu iz koga ne možemo izaći. Trojka se pravi kao oni su tu onako, međutim i oni imaju svoj dio odgovornosti, zato što Vijeće ministara ne funkcioniše na način kako je to predviđeno zakonom - ističe Miletić.

Čak i Trojka traži odgovore od predsjedavajuće Krišto. Oni traže da kao predsjedavajuća Vijeća ministara uputi u parlamentarnu proceduru prijedlog za imenovanje ministra sigurnosti, Nebojšu Vukanovića. Ova inicijativa stara je šest mjeseci. Krišto se oglušila na ove zahtjeve. Imenovanje Vukanovića spriječilo bi SNSD da blokira evropske zakone, što je sada postalo praksa.

- Ukoliko HDZ BiH prestane sa sistemskom podrškom SNSD-u na način da imenuje ministra sigurnosti, za čiji je prijedlog potpise dalo 19 zastupnika, ukinuli bismo taj elemenat blokade unutar Vijeća ministara BiH - navodi Nihad Omerović, zastupnik NiP-a u PSBiH.

Interesantno je i to da je Nenadu Nešiću pripadalo ministarsko mjesto koje je dobio SNSD i njegovi koalicioni partneri iz RS. Odlaskom Nešića i neimenovanjem novog ministra sada faktički to mjesto HDZ otima SNSD-u, ali SNSD u tome ne vidi ništa sporno.

Apsolutna dominacija

Dok SNSD uslovljava evropski put BiH i blokira rad Vijeća ministara, opozicija iz RS ponovo podsjeća da imenovanje Nebojša Vukanovića znači apsolutnu dominaciju nad SNSD-om.

- Mi smo pokazali kao opozicija da smo spremni da glasamo za te EU zakone, ali cijelo vrijeme smo dobijali poruku od HDZ BiH da nemamo dovoljno političkog kapaciteta i kako mi nismo partneri, a oni treba da sačuvaju svoje partnerske odnose. Mi kada smo krenuli da kaznimo HDZ smjenom Čavare, nismo dobili podršku ni iz Trojke - ističe Nenad Grković, zastupnik Liste za red i pravdu u PSBiH.

Gotovo svi koji su obavljali funkciju ministra sigurnosti imali su problema sa zakonom. Od sedam ministara, protiv šest je vođen postupak za vrijeme mandata ili nakon toga. Bilo je i onih koji su otkupili kaznu, ali i onih koji su oslobođeni svih optužbi. Jedini za koga se nije vezala nikakva afera je Bariša Čolak.