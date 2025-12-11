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Forto nakon jučerašnje sjednice: "Dok čekamo na GP Gradiška, naš fokus je most u Šćepan Polju"

Očekujemo od Vlade Brčko distrikta da što prije donese prostorni plan, navodi

Edin Forto. Screenshot

Dž. R.

11.12.2025

Nakon jučerašnje sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, otvaranje novog Graničnog prijelaza (GP) Gradiška koje je trebalo biti danas, ipak je privremeno odgođeno.

Iako je infrastruktura u potpunosti završena, prijelaz će biti pušten u rad naknadno.

Sastavni dio ovog projekta je i most preko rijeke Save kod Gradiške, izgrađen 2022. godine, koji bi puštanjem graničnog prijelaza u upotrebu konačno dobio svoju funkciju u međunarodnom infrastrukturnom povezivanju BiH s Evropskom unijom.

Tim povodom se oglasio državni ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto.

Naglašeno je da je Ministarstvo u potpunosti završilo obaveze iz svoje nadležnosti, uključujući nadzor izgradnje mosta i koordinaciju s partnerima iz Hrvatske i EU.

- Dok čekamo da se zvanično pusti u upotrebu GP Gradiška, naš fokus je most u Šćepan Polju, koji je od ključnog značaja za sigurnost prometa prema Crnoj Gori - poručio je Forto.

Dodao je da i drugi nivoi vlasti moraju ispuniti svoje obaveze kako bi se nastavili projekti koji su od strateške važnosti za državu.

- Očekujemo od Vlade Brčko distrikta da što prije donese prostorni plan kako bismo se mogli posvetiti izgradnji novog mosta Brčko-Gunja - zaključio je Forto.

# EDIN FORTO
# ŠĆEPAN POLJE
# GP GRADIŠKA
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