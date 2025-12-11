Forto nakon jučerašnje sjednice: "Dok čekamo na GP Gradiška, naš fokus je most u Šćepan Polju"

Nakon jučerašnje sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, otvaranje novog Graničnog prijelaza (GP) Gradiška koje je trebalo biti danas, ipak je privremeno odgođeno.

Iako je infrastruktura u potpunosti završena, prijelaz će biti pušten u rad naknadno.

Sastavni dio ovog projekta je i most preko rijeke Save kod Gradiške, izgrađen 2022. godine, koji bi puštanjem graničnog prijelaza u upotrebu konačno dobio svoju funkciju u međunarodnom infrastrukturnom povezivanju BiH s Evropskom unijom.

Tim povodom se oglasio državni ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto.

Naglašeno je da je Ministarstvo u potpunosti završilo obaveze iz svoje nadležnosti, uključujući nadzor izgradnje mosta i koordinaciju s partnerima iz Hrvatske i EU.

- Dok čekamo da se zvanično pusti u upotrebu GP Gradiška, naš fokus je most u Šćepan Polju, koji je od ključnog značaja za sigurnost prometa prema Crnoj Gori - poručio je Forto.

Dodao je da i drugi nivoi vlasti moraju ispuniti svoje obaveze kako bi se nastavili projekti koji su od strateške važnosti za državu.

- Očekujemo od Vlade Brčko distrikta da što prije donese prostorni plan kako bismo se mogli posvetiti izgradnji novog mosta Brčko-Gunja - zaključio je Forto.