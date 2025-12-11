Oglasio se i Pranjić, tvrdi da jedan čovjek blokira otvaranje graničnog prelaza u Gradiški

– Četvrti put, bez ikakvog stručnog opravdanja, osoba koja bi trebala biti ekspert ne tumači struku nego radi iz nekih posebnih ličnih interesa ili interesa onih koji su ga postavili. To dovoljno govori o njegovim postupcima. Oglasio se i i premijer Federacije BiH, Nermin Nikšić, navodeći da Krnjić ne zastupa stavove Federacije – kaže Pranjić.

– Sama činjenica da već četvrti put nemamo odluku o otvaranju graničnog prelaza, iako uzmemo u obzir sve činjenice s naše strane; prelaz je završen prije dvije godine, nema nikakvih prepreka osim, nazovimo ga tako, “eksperta” dovoljno govori o tome kako ova država uopšte može funkcionisati – rekao je Pranjić.

Osvrnuo se i na posjetu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića koja bi trebalo da se održi danas u Banjoj Luci.

Potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, Davor Pranjić, gostujući u Јutarnjem programu RTRS govorio je o posljedicama blokade i kritikovao ulogu Krnjića, i posljedice njegove odluke.

Otvaranje novog graničnog prelaza između BiH i Hrvatske u Gradiški ponovo je odgođeno, i to četvrti put, nakon što je član Upravnog odbora UIO BiH Zijad Krnjić ponovo osporio donošenje neophodne odluke.

Dodaje da se otvaranje graničnog prelaza trebalo desiti u najvažnijem periodu godine.

– To je najveći granični prelaz u BiH kroz koji prođe najveći broj putnika, i ovo će dodatno frustrirati sve koji budu putovali za praznike. Svi će vidjeti i zapamtiti tog eksperta iz Vlade Federacije koji nije stvorio uslove iako je sve spremno. Ljudi su već jutros mogli biti na svom novom radnom mjestu, ali samovolja pojedinca sve opstruiše, što je loše i na međunarodnom planu, jer sada svi međunarodni faktori mogu vidjeti ko opstruiše put BiH ka EU. Uložena je velika energija ministra finansija, predsjedavajuće Savjeta ministara i svih nas koji smo se trudili da se prelaz otvori, ali izostale su reakcije međunarodnih tijela – rekao je Pranjić.

Povodom otvranja graničnog prelaza, danas je u Banjaluku trebalo da stigne delegacija iz Hrvatske na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem.

– Sama činjenica da je danas otvaranje trebao predvoditi najveći državni vrh Hrvatske, na čelu s Plenkovićem, pokazuje koliki je interes Hrvatske da se prelaz što prije stavi u funkciju. S te strane, ovo je itekako važno i za Vladu Hrvatske. Plenković je danas svečano trebao otvoriti prelaz zajedno sa Borjanom Krišto, što dovoljno govori o značaju koji Hrvatska daje ovom projektu – poručio je Pranjić.

Plenković neće doći

Povodom najava da Plenković zbog opstrukcija Krnjića neće doći u BiH, Pranjić demantuje te poručuje da su takve poruke došle od pojedinih medija iz Sarajeva.

- U protokolu su i druge obaveze na području Banjaluke i ta nakaradna odluka pojedinca neće narušiti posjetu Plenkovića Banjaluci, u kojoj smo mnogo uradili. Vlada Hrvatske podržava projekte za Hrvate izvan Hrvatske kroz vladine podsticaje i svake godine imamo strateške projekte. Ovdje je za Banjaluku i Republiku Srpsku bilo važno što smo dobili stratešku podršku Vlade Hrvatske. Danas je svečano polaganje kamena temeljca na Petrićevcu za početak građevinskih radova. Hrvatska je preuzela obavezu izgradnje kulturnog centra, što nas raduje – rekao je Plenković.

Dodaje da je za dio posjete predviđen i obilazak radova koje je Vlada Hrvatske podržala, a to je samostan Marija Zvijezda, istorijski veoma važan objekat za Banjaluku i BiH. Plenković će obići radove koji su završeni.

– Poslije toga imamo i stranačke obaveze HDZ, pa će program biti bogat i sa jasnom političkom porukom – dodao je Plenković.

Kada je u pitanju položaj hrvatskog naroda u BiH, Pranjić ističe da o njemu govori situacija u kojoj odluka jednog pojedinca donosi štetu cijeloj BiH.

– Dovoljno govori i jučerašnja situacija gdje je odluka jednog pojedinca u Upravnom odboru donijela štetu cijeloj BiH. Odlično je to Čović uporedio s maslinom: maslina mora biti obrađivana i zalivana. To govori o nesavršenosti sistema u BiH, kao i o nepoštivanju naroda i blokiranju kompletnog sistema – rekao je Pranjić.

Osvrnuo se i na opstrukcije iz Sarajeva za koje se optužuje RS, te dodaje da se jasno vidi da odluke “trojke” iz Federacije su nekonstruktivne u procesu pretpristupnih pregovora BiH sa EU.

– Kada smo formirali ovu koaliciju, imali smo strateške ciljeve u pogledu pristupa EU. Sve je teklo svojim tokom, Borjana Krišto je vodila proces, završili smo sve osim imenovanja glavnog pregovarača. Sada, kada imamo političku volju, odjednom to ne može biti, iako prema svim dogovorima ta pozicija treba pripasti predstavniku srpskog naroda iz parlamentarne većine. Ne znam šta je tu sporno. Ako je ministar vanjskih poslova iz reda Bošnjaka, onda je red da se ovo ispoštuje. Zašto trojka to opstruiše? To je njihovo političko djelovanje i skupljanje poena, pa se sada pokušava stvoriti slika da je neko drugi kriv, što je loša i opasna poruka – upozorio je Pranjić.

Ističe da Hrvatska ima veliki interes da BiH uđe u EU.

– Plenković, obilazeći EU, prezentuje da BiH treba biti dio evropske porodice. U posljednje dvije godine, Plenković je dva puta posjetio RS, a BiH više od 15 puta. Mislim da to dovoljno govori koliko Vlada Hrvatske, koju predvodi Plenković, želi da BiH bude dio EU, cijela BiH, a ne samo hrvatski narod – zaključuje Pranjić.