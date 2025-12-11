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NASELJE VELEŠIĆI

Snimak iz zraka / Okončan uviđaj: Normaliziran saobraćaj nakon nesreće u kojoj je povrijeđen pješak

Pješak je prebačen na Urgentni centar

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Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

11.12.2025

Okončan je uviđaj saobraćajne nesreće u sarajevskom naselju Velešići te je saobraćaj na ovoj dionici normaliziran.

Podsjećamo, kako je ranije objavio portal "Avaza" satima su bile kilometarske kolone na ovoj dionici zbog nesreće.

- Dobili smo dojavu u 6:50 sati da je pješak udaren automobilom te je prevezen u Urgentni centar. Stepen povreda još uvijek nije poznat - kazali su ranije iz MUP-a KS za "Avaz".

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# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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