Novčano kažnjeni SNSD i SDS zbog kršenja Izbornog zakona: Kazna stigla i Siniši Karanu

Na sjednici Centralne izborne komisije BiH SNSD je kažnjen s 4.500 KM, a njihov kandidat Siniša Karan s 3.500 KM zbog samopromocije na događaju koji je finansiran iz budžeta.

Utvrđeno je da je Siniša Karan da je prisustvovao danu Specijalnih brigada MUP-a KS, a onda objavio tekst na svom profilu. Manifestaciji su prisustvovali i drugi visoki zvaničnici SNSD-a, a poslane su političke poruke. Sve je finansirano javnim sredstvima za promociju SNSD-a, rečeno je na sjednici Centralne izborne komisije BiH.

Vanja Bjelica Prutina smatra da ima elemenata krivičnog djela jer je korišten helikopter.

Članica CIK-a Irena Hadžiabdić kaže da nije sporno što je prisustvovao Karan, nego je sporna objava na društvenim mrežama.