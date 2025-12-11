Novčano kažnjeni SNSD i SDS zbog kršenja Izbornog zakona: Kazna stigla i Siniši Karanu

Na sjednici Centralne izborne komisije BiH SNSD je kažnjen s 4.500 KM, a njihov kandidat Siniša Karan s 3.500 KM zbog samopromocije na događaju koji je finansiran iz budžeta.
Utvrđeno je da je Siniša Karan da je prisustvovao danu Specijalnih brigada MUP-a KS, a onda objavio tekst na svom profilu. Manifestaciji su prisustvovali i drugi visoki zvaničnici SNSD-a, a poslane su političke poruke. Sve je finansirano javnim sredstvima za promociju SNSD-a, rečeno je na sjednici Centralne izborne komisije BiH.
Vanja Bjelica Prutina smatra da ima elemenata krivičnog djela jer je korišten helikopter.
Članica CIK-a Irena Hadžiabdić kaže da nije sporno što je prisustvovao Karan, nego je sporna objava na društvenim mrežama.
SDS je kažnjen s 3.000 KM jer je na stranici Grada Bijeljine promoviran kandidat Branko Blanuša, a kasnije je objava izbrisana.
Strahinja Baćević, načelnik Sokoca iz SNSD-a, je iskoristio posjetu Siniše Karan i Milorada Dodika porodici Krunić i obećanje asfaltiranje puta. U objavi je promovirao je političku partiju s pozicije koju zastupa i SNSD je kažnjen s 8.000 KM.
Rado Savić, funkcioner SDS-a iz Lopara, na dan izbora pozivao birače da glasaju, no to nije bilo promoviranje nekog konkretnog kandidata, pa je prigovor SNSD-a odbijen.
Đorđe Miličević (SDS), načelnik Bosanskog Šamca, na dan izbora je objavio tekst gdje je pozivao na podršku jednoj političkoj opciji, a zbog toga je SDS kažnjen s 3.500 KM.
Po prijavi Transparency Internationala CIK je razmatrao kažnjavanje Siniše Karana o druženju na Vrbasu, ali nije bilo političkih poruka, političkih obilježja, slogana, loga, tako da je prijedlog službe bio da se kazni Karan. Vanja Bjelica Prutina je kazala da je ovo očit primjer vođenja izborne kampanje, bez obzira što neko naziva druženje. Ipak, Vanja Bjelica Prutina je bila usamljena u svom stavu, pa SNSD po ovom pitanju nije kažnjen.