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KLJUČNE ODREDBE

Savjet nacionalnih manjina BiH obilježio Međunarodni dan ljudskih prava

Članovi Savjeta podsjetili su na ključne odredbe Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

Savjet nacionalnih manjina BiH. FENA

FENA

11.12.2025

Savjet nacionalnih manjina BiH obilježio je, u okviru 37. redovne sjednice, Međunarodni dan ljudskih prava.

Članovi Savjeta podsjetili su na ključne odredbe Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kojom je svim građanima priznato pravo na život, slobodu i bezbjednost bez ikakvih razlika.

K znanju je primljena Informacija o broju predstavnika priznatih nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine i iznosu budžeta koji je za njih predviđen u 2024. i 2025. godini.

Prihvaćena je ostavka Violete Džolan na poziciju druge zamjenice predsjedavajućeg Savjeta nacionalnih manjina BiH.

U skladu sa odredbama Poslovnika, Savjet nacionalnih manjina BiH izabrao Danijela Štefeka na poziciju drugog zamjenika predsjedavajućeg Savjeta nacionalnih manjina BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću Parlamenta skupštine BiH.

# MEĐUNARODNI DAN
# LJUDSKA PRAVA
# NACIONALNE MANJINE
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