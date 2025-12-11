Savjet nacionalnih manjina BiH obilježio Međunarodni dan ljudskih prava

Savjet nacionalnih manjina BiH obilježio je, u okviru 37. redovne sjednice, Međunarodni dan ljudskih prava.

Članovi Savjeta podsjetili su na ključne odredbe Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kojom je svim građanima priznato pravo na život, slobodu i bezbjednost bez ikakvih razlika.

K znanju je primljena Informacija o broju predstavnika priznatih nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine i iznosu budžeta koji je za njih predviđen u 2024. i 2025. godini.

Prihvaćena je ostavka Violete Džolan na poziciju druge zamjenice predsjedavajućeg Savjeta nacionalnih manjina BiH.

U skladu sa odredbama Poslovnika, Savjet nacionalnih manjina BiH izabrao Danijela Štefeka na poziciju drugog zamjenika predsjedavajućeg Savjeta nacionalnih manjina BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću Parlamenta skupštine BiH.