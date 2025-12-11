Imam Fahrudin Makić za "Avaz" nakon napada na Kupresu: Ovdje žive dobri ljudi, dobre odnose nastavljamo graditi

Stižu brojne reakcije nakon napada na imama džemata Kupres Fahrudina ef. Makića, koji se desio u ponedjeljak ispred džamije u ovom gradu. Napadač je, podsjetimo, najprije automobilom ometao imama dok je prelazio cestu, da bi ga nakon namaza sačekao ispred džamije, uz psovke i uvrede na nacionalnoj osnovi.

Druženje s komšijama

Zbog prizora kojima su svjedočili, najviše su potreseni članovi njegove porodice, ali u izjavi za “Avaz” Fahrudin ef. Makić kaže da pojedinačni incident neće utjecati na inače dobre odnose ljudi koji žive na Kupresu. Postupak pojedinca, za koji očekuju adekvatne sankcije, ne povezuju s cijelim narodom.

- Sa susjedima, komšijama imam jako lijepe odnose. I do sada smo bili u jako dobrim odnosima, nikada nikakvih problema… Sa župnikom, kapelanom, s pravoslavnim sveštenikom, non-stop sjedimo, pijemo kafu, družimo se, u školi djeci zajedno predajemo. I crkva i politika osuđuju sve što se desilo, jer ovdje žive dobri ljudi i vrijedni domaćini. Mi ćemo te odnose nastaviti graditi, kao i do sada da budu na jako visokom nivou – kazao nam je ef. Makić.

On će se danas sastati s načelnikom Općine Dankom Juričem i lokalnim župnikom, kako bi zajedno poslali poruku da izolirani napad neće narušiti mukotrpno građene odnose između komšija.