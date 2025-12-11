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REAKCIJE

Imam Fahrudin Makić za "Avaz" nakon napada na Kupresu: Ovdje žive dobri ljudi, dobre odnose nastavljamo graditi

Očekujemo da nadležni organi pokažu odlučnost u borbi protiv govora mržnje i nasilja, te da zaštite ugled i sigurnost svih građana, kazao načelnik Jurič

Makić: Sačekali ga nakon namaza i napali. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

11.12.2025

Stižu brojne reakcije nakon napada na imama džemata Kupres Fahrudina ef. Makića, koji se desio u ponedjeljak ispred džamije u ovom gradu. Napadač je, podsjetimo, najprije automobilom ometao imama dok je prelazio cestu, da bi ga nakon namaza sačekao ispred džamije, uz psovke i uvrede na nacionalnoj osnovi.

Druženje s komšijama

Zbog prizora kojima su svjedočili, najviše su potreseni članovi njegove porodice, ali u izjavi za “Avaz” Fahrudin ef. Makić kaže da pojedinačni incident neće utjecati na inače dobre odnose ljudi koji žive na Kupresu. Postupak pojedinca, za koji očekuju adekvatne sankcije, ne povezuju s cijelim narodom.

- Sa susjedima, komšijama imam jako lijepe odnose. I do sada smo bili u jako dobrim odnosima, nikada nikakvih problema… Sa župnikom, kapelanom, s pravoslavnim sveštenikom, non-stop sjedimo, pijemo kafu, družimo se, u školi djeci zajedno predajemo. I crkva i politika osuđuju sve što se desilo, jer ovdje žive dobri ljudi i vrijedni domaćini. Mi ćemo te odnose nastaviti graditi, kao i do sada da budu na jako visokom nivou – kazao nam je ef. Makić.

On će se danas sastati s načelnikom Općine Dankom Juričem i lokalnim župnikom, kako bi zajedno poslali poruku da izolirani napad neće narušiti mukotrpno građene odnose između komšija.

Jurič: Primit će imama. RTV HB

Jurič je već osudio verbalni napad, koji smatra, ne samo neprihvatljivim, nego i opasnim za međunacionalni i međuvjerski sklad u ovoj općini.

Ž4= Tolerantno društvo

- Sloboda vjere, poštovanje prema svima, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost, temelj su civiliziranog i tolerantnog društva - kazao je Jurič, koji je pozvao nadležne institucije da hitno i temeljito provedu sve zakonske radnje protiv počinitelja, utvrde motiv i eventualnu krivičnu ili prekršajnu odgovornost.

- Očekujemo da nadležni organi pokažu odlučnost u borbi protiv govora mržnje i nasilja, te da zaštite ugled i sigurnost svih građana, posebno onih koji u javnosti rade na očuvanju mira, razumijevanja i zajedništva – poručio je Jurič, uz poziv građanima da zajedno rade na očuvanju tolerancije, dijaloga i uzajamnog poštovanja.

Medžlis: Očekujemo sankcije

Iz Medžlisa Islamske zajednice Bugojno očekuju da nadležne institucije blagovremeno i profesionalno provedu sve potrebne radnje i da osiguraju da ovakvi incidenti budu sankcionirani u skladu sa zakonom. Delegacija MIZ Bugojno posjetila je džemat Kupres i pružila podršku imamu Fahrudinu ef. Makiću.

Načelnik Općine Danko Jurič napad smatra, ne samo neprihvatljivim, nego i opasnim.

Delegacija MIZ Bugojno u posjeti imamu. Mina

# KUPRES
# FAHRUDIN EF. MAKIĆ
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