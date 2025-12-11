Izetbegović: Obećavali su borbu protiv korupcije, pa smo dobili političare povezane s narkokartelima

Na vanrednoj konferenciji za medije Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, rekao je da je rezultat tri godine rada mandata koalicije Trojka-HDZ-SNSD poniženje države i naroda, opći zastoj i blokade, svađe u funkciji pozicioniranja na narednim izborima, siromašenje naroda, zaduživanje države, depresija, neizvjesnost.

- Trojka je dobila šansu zahvaljujući grubim intervencijama visokog predstavnika na Izborni zakon na dan izbora - rekao je Izetbegović.

Neiskusni ljudi

Podsjetio je kako je SDA nudila koaliciju, a Sabina Ćudić od SDA tražila da se povuku i pruže šansu novim licima".

- Ne mogu neiskusni ljudi nositi situaciju s kojom se suočavamo. Političari se mjere kako će predvidjeti ponašanje drugi aktera, i po tome kakva obećanja daju i kako ih ispunjavaju. Kad su u pitanju procjene, prva katastrofalna je bila "Dodik se promijenio", "došli su novi pregovarači". Iduća loša je bila da će omekšati spregu SNSD-a i HDZ-a dajući im ustupke. Davali su im agencije, javna preduzeća. U politici se to ne poštuje, to je samo znak slabosti i vidimo rezultat. Kad su u pitanju obećanja, obećali su da "dolaze novi pregovarači koji će znati bolje", da spreg u SNSD-a i HDZ-a upregnu u evropski put, NATO put. Dobili smo blokadu i zastoj. Onda su kazali da će se povući ako su loše procijenili. Ne pada im na pamet - rekao je.

Dodao je da je merikoratija također bila obećanje, a da su se čudili na kraju šta su sve imenovali.

Dodao je su obećali borbu protiv korupcije, pa su vidjeli veze političara s narkokartelima i aferi "Spengavanje".

- Tri ministra u Vladi Kantona Sarajevo su hapšena. Heroj mjeseca tužilac Pašić pod istragom zbog skrivanja materijala koji se odnosi na njega. Protiv Čampare je podnijeta prijava disciplinskom tužiocu, uklonjen je. I tako dalje. Obećali su ukloniti SNSD bagerima. Ništa nisu uradili - kazao je Izetbegović.

Naveo je da je Milorad Dodik napravio neki aranžman za sebe i najbliže, da je privremeno odustao od udara na BiH, a da sada vrijeđanjem ambasadora pokušava sebi popraviti imidž te dodao da je podsjećao međunarodnu zajednicu da se ne može na zelenu granu ako Dodik ostane na poziciji.

Vladavina zakona

- Presuda je jasna, ne može ostati predsjednik SNSD-a. U ovoj državi mora biti vladavine zakona. SDA neće odustati, neće biti dio plana da se on sačuva. Mi odustati nećemo, on je glavni problem u ovoj zemlji i bit će vladavine zakona u ovoj zemlji - poručio je Izetbegović.

Čestitao je Zijadu Krnjiću na institiranju na raspodjeli prihoda od PDV-a, gdje RS na štetu FBiH povlači sredstva.

- Čestitka Zijadu Krnjiću na čvrstom stavu da se primijeni zakon, da prestane krađa sredstava od FBiH. Premijer FBiH Nermin Nikšić ga je nazvao takozvanim ekspertom. Nikšić je nametnuti, nasilno dovedeni i neuspješni premijer koji čovjeka koji radi njegov posao naziva takozvani - naveo je Izetbegović.

Nakon toga je spomenuo i projekat Južne interkonekcije.

- Što se tiče Južne plinske interkonekcije, ona će biti građena jer imamo jakog aktera koji je ušao i kojem ne mogu reći ne. Ona se i ranije mogla politički istrgovati. Ako date Autoceste HDZ-u, nemojte tražiti da imenuju Munjića da spengavaju ljude, nego recite dobit ćete to, ali ćemo graditi Južnu interkonekciju - zaključio je Izetbegović.