Izetbegović: Rasterititi privredu i povećati minimalnu plaću, ne bi mi bilo mrsko da neko drugi bude kandidat za Predsjedništvo

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović na konferenciji za medije se osvrnuo na izmjene Izbornog zakona BiH koje je u proceduru uputila njegova stranka.

Naveo je da svjedočimo aparthejdu, osim u RS, i u dijelovima FBiH.

- Sve je farsa. Ako se ne izmijeni izborni zakon, nema primjene. Oni to znaju. Žele mogućnost da kradu na izborima. Neće biti transparentnih izbora ako ne dođe do izmjena Zakona. Na kraju krajeva, to će predložiti SDA. Mi želimo fer i korektne izbore, konačno - istakao je.

- U Stocu gdje su Bošnjaci 38 posto stanovništva, nema nijednog bošnjačkog direktora, nijednog člana upravnog odbora, a onda pričaju da muslimani žele vladati nad hrišćanima - naglasio je.

Posebno je istaknuo Zijada Krnjića, člana Upravnog odbora UIO, koji, kako kaže, insistira na poštivanju zakona u vezi s raspodjelom prihoda od PDV-a.

Upitan je i da li će biti kandidat za člana Predsjedništva BiH, a on je kazao da će ovisiti od dogovora predsjednika stranaka.

- Da vidimo hoće li ta utrka uopće biti unutar predsjednika stranaka. Svi mene pitaju, a niko ne pita hoće li se Nikšić, Ćudić ili Čović kandidirati. Već tri puta sam bio kandidat, ne bi mi bilo mrsko da neko drugi bude. Ali vidjet ćemo hoće li drugi predsjednici u tu utrku - istakao je.

Poručio je da SDA ima plan za rasterećenje privrede.

- SDA bi sistematski rasteretila privrednika, i onda bi porasla minimalna plata. Ona mora biti najmanje 1.200 maraka - zaključio je.