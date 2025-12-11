Potvrđena optužnica protiv Karišika i ostalih: Pratili Pašića, njegovu suprugu, uposlenike SIPA-e i advokata

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Elmedina Karišika zvanog "Medo iz Sarajeva (1990.), Stojana Vasiljevića (2001.) iz Bijeljine, Nenada Jovičića zvanog "Pop" (1987.) iz Sarajeva i Radana Dotlića (1990.) iz Bihaća.

Sve navedene osobe se već nalaze u pritvoru.

Optuženi se terete da su, sredinom 2025. godine, po uputama organizatora skupine prvooptuženog Karišika, radi ometanja rada pravosuđa i spriječavanja procesuiranja predmeta organiziranog kriminala, pribavili vozila, tehničku i drugu opremu, nakon čega su putem GPS uređaja vršili praćenje tužioca Tužilaštva BiH, njegove supruge, policijskog djelatnika SIPA i advokata u kaznenom predmetu.

Nadalje se terete da su izvršili fizički napad i paljenje vozila advokata, čime su prouzročili materijalnu štetu i ugrožavanje sigurnosti većeg broja građana.

Terete se za kaznena djela: Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz članka 249. KZ BiH, u svezi sa krivičnim djelom ometanje rada pravosuđa iz članka 241. KZ BiH, krivično djelo Teška tjelesna povredaeda iz članka 172. KZ FBiH i krivično djelo Izazivanje opće opasnosti iz člana 323. KZ FBiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH koji je istu potvrdio.

Inače, riječ je o tužiocu Džerminu Pašiću, a advokat je Mirsad Crnovršanin.