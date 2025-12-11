Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUD BIH

Potvrđena optužnica protiv Karišika i ostalih: Pratili Pašića, njegovu suprugu, uposlenike SIPA-e i advokata

Nadalje se terete da su izvršili fizički napad i paljenje vozila advokata, čime su prouzročili materijalnu štetu i ugrožavanje sigurnosti većeg broja građana

Elmedin Karišik. Facebook

S. S.

11.12.2025

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Elmedina Karišika zvanog "Medo iz Sarajeva (1990.), Stojana Vasiljevića (2001.) iz Bijeljine, Nenada Jovičića zvanog "Pop" (1987.) iz Sarajeva i Radana Dotlića (1990.) iz Bihaća. 

Sve navedene osobe se već nalaze u pritvoru.

Optuženi se terete da su, sredinom 2025. godine, po uputama organizatora skupine prvooptuženog Karišika, radi ometanja rada pravosuđa i spriječavanja procesuiranja predmeta organiziranog kriminala, pribavili vozila, tehničku i drugu opremu, nakon čega su putem GPS uređaja vršili praćenje tužioca Tužilaštva BiH, njegove supruge, policijskog djelatnika SIPA i advokata u kaznenom predmetu. 

Nadalje se terete da su izvršili fizički napad i paljenje vozila advokata, čime su prouzročili materijalnu štetu i ugrožavanje sigurnosti većeg broja građana.

Terete se za kaznena djela: Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz članka 249. KZ BiH, u svezi sa krivičnim djelom ometanje rada pravosuđa iz članka 241. KZ BiH, krivično djelo Teška tjelesna povredaeda iz članka 172. KZ FBiH i krivično djelo Izazivanje opće opasnosti iz člana 323. KZ FBiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH koji je istu potvrdio.

Inače, riječ je o tužiocu Džerminu Pašiću, a advokat je Mirsad Crnovršanin.

# SUD BIH
# TUŽILAŠTVO BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.