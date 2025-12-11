"Avaz" saznaje: Vlada FBiH postigla dogovor oko penzija, idu na narednu sjednicu

Izmjene Zakona o PIO-u će se naći na narednoj sjednici Vlade FBiH, saznaje portal "Avaza".

Resorni ministar Adnan Delić bi sutra trebao održati konferenciju za medije gdje će pojasniti sva rješenja.

Očekuje se da zakon na sjednici Vlade FBiH bude usvojen što prije, a cilj je da prođe parlamentarnu proceduru do kraja godine kako bi se ispunilo obećanje penzionerima.

Ove izmjene bi u praksi značile povećanje penzija, kao i način njihovog obračuna, koji je prethodnih godinama bio predmet kritika. Izmjene i dopune Zakona o PIO predviđaju novu formulu za usklađivanje penzija, koja kombinuje rast plaća i indeks potrošačkih cijena u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora. Novim zakonom bi se uvela dva redovna usklađivanja penzija.

Redovno januarsko usklađivanje će, prema dosadašnjim parametrima i uz novu formulu iznositi oko 11 posto. U tom slučaju bi minimalna penzija isplaćena u februaru s trenutnih 599,26 KM bila uvećana na iznos od 665,18 KM. Potom bi, prema izmjenama Zakona koje se očekuju, uslijedilo još jedno redovno usklađivanje, po kojem bi penzije bile uvećane između šest i sedam posto.