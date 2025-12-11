Bosna i Hercegovina između Amerike, EU i vakuuma: Trampova doktrina redefiniše ulogu SAD u BiH

Nova američka strategija nacionalne sigurnosti koju potpisuje Donald Tramp (Trump) predstavlja jedan od najvećih zaokreta u američkoj vanjskoj politici u posljednjih 30 godina. Umjesto tradicionalne uloge SAD kao širitelja liberalnog poretka i garanta evropske sigurnosti, dokument najavljuje pragmatičniji, transakcijski pristup moći. Proširenje NATO-a više nije aksiom – nego trošak koji se mjeri interesima. Za Bosnu i Hercegovinu to je više od diplomatske promjene: to je hladan signal da geopolitička podrška više nije zagarantovana.

Napuštanje starih politika

Najvažnija rečenica u dokumentu glasi: „Okončati percepciju i spriječiti realnost NATO-a kao saveza koji se stalno širi”. To faktički znači napuštanje politike iz 1990-ih i 2000-ih, kada se integracija Balkana smatrala logičnim nastavkom pobjede u Hladnom ratu. NATO se sada posmatra kao alat s ograničenim širenjem, ne kao historijska misija. Male i podijeljene države - posebno BiH - time ostaju bez najvažnije poluge koja je godinama gurala njihov euroatlantski put.

Bosna i Hercegovina na papiru ostaje kandidat za NATO, s aktivnim MAP-om. U praksi, godinama postoji blokada iz Banje Luke i jasna opozicija SNSD-a. Do sada se pretpostavljalo da će Vašington na kraju izvršiti pritisak i otvoriti vrata. Novi dokument tu iluziju prekida: bez američke volje da širi NATO, BiH ostaje u zoni neizvjesnosti. Za političke strukture u RS to je argument koji će biti rado korišten - potvrda narativa da „NATO više nije realan”.

Strategija donosi i oštar ton prema Evropskoj uniji. EU se optužuje za birokratizaciju, gušenje ekonomije, migracijsku krizu i kulturni pad. Navodi se čak i mogućnost „civilizacijskog brisanja za 20 godina“. Istovremeno, priznaje se da je Evropa neophodna za sučeljavanje s Kinom. Vašington želi Evropu kao partnera nacionalnih država, ali slabiju EU kao nadnacionalni centar moći. Za BiH to znači nestanak dvostruke sigurnosne mreže: Amerika se distancira, a EU nema snage sama gurati proširenje.