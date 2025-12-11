Javni sektor više ne može izdržati: Vlada uspavana Kanton Sarajevo na ivici raspada

Kanton Sarajevo posljednjih sedmica izgleda kao kotao nezadovoljstva koji ključa pod pritiskom niza problema u javnom sektoru. Nakon curenja plina i gašenja grijanja u Studentskom domu Bjelave, stotine studenata iz Bjelava i Nedžarića izašli su pred zgradu Vlade KS, prozivajući premijera Nihada Uka i ministre zbog, kako navode, katastrofalnih uslova života i dugogodišnjeg nemara. Ni dan kasnije, ispred iste zgrade okupili su se i prosvjetni radnici nezadovoljni digitalnim konkursom za zapošljavanje. Paralelno s tim, oglasili su se i policijski službenici, državni službenici i namještenici - traže povećanje osnovice, tvrdeći da su posljednji u Federaciji.
Slika sistema koji puca na sve strane.
Studentski bunt
Studenti su predali listu od deset zahtjeva i dali rok od pet dana. Traže sanaciju grijanja, obnovu zgrada, rekonstrukciju kuhinja, imenovanje upravljačkih struktura u Studentskom centru, izmjene Zakona o studentskom standardu i finansiranje svih studenata Univerziteta u Sarajevu.
Ovo nije prvi put da studenti upozoravaju na problem, ali je prvi put da toliki broj njih izađe pred Vladu.
Dok studenti traže tople radijatore i normalne uslove života, nastavnici i profesori traže - transparentnost i regularnost zapošljavanja. Prvi digitalni konkurs preko EMIS platforme, doveo je do protestnog skupa, 10.500 žalbi i optužbi za diskriminaciju.
Učitelji tvrde da sistem ima propuste koji dopuštaju pristup tuđim ličnim podacima samo mijenjanjem URL-a. Nekima se ne priznaje staž u drugom entitetu, drugima čak ni status članova šehidskih porodica zbog birokratskih nelogičnosti.
Mala od skandala
Sindikat i dio zastupnika traže poništavanje konkursa, ministrica Naida Hota-Muminović tvrdi da je sistem zakonit. Dok se odluka o poništavanju konkursa još čeka, radnici najavljuju nove proteste. Inače, ovo je tek jedna u nizu spornih odluka koje je donijelo Ministarstvo otkad je na njegovo čelo zasjela Hota-Muminović, od biranja obdaništa djeci svojevrsnom online lutrijom, preko „SAFER“ reforme obrazovanje do pokušanja stavljanja potpune kontrole nad radom škole, do tačke da se i za disciplinske mjere prema učenicima mora tražiti dozvola Ministarstva.
Treći talas nezadovoljstva dolazi iz Sindikata policije, državnih službenika i namještenika. Kažu da je budžet za 2026. predvidio osnovicu od 400 KM - najnižu u FBiH u najbogatijem Kantonu.
- Ponovo smo posljednji. Policajci rade posao i za one kojih nema, jer se ne zapošljava godinama. A mi – zadnji - poručuju iz Sindikata.
Predlažu osnovicu od najmanje 465 KM, uz opasku da je potrošačka korpa 3.500 KM. Na kraju ironično dodaju – “Možda ni ne znamo ništa. Možda je vama dobro. Možda je realnost u kojoj živimo sasvim u redu.”
A treba li na ovo sve dodati i činjenicu i da zdravstveni radnici već mjesecima izražavaju nezadovoljstvo svojim statusom?
Kad se studenti smrzavaju, kad nastavnici nemaju povjerenje u sistem, kad policija radi pod kapacitetom i traži minimalno dostojanstvo - pitanje prestaje biti pojedinačni problem. Postaje sistemski i konačni rezultat vladavine Trojke koja je bezmalo ulazi u sedmu godinu vladavine u KS. Malo li je?
Bure baruta
Dok studenti stoje na hladnoći, nastavnici čekaju odluke, policija radi s manjkom kadra - iz Vlade KS rijetko ko izlazi pred građane. Premijer Uko nije izašao ni pred studente, ni pred prosvjetare. Ne stišava se ni pritisak zbog pisma Saudina Sivre, koji od premijera traži ostavku zbog kršenja kolektivnog ugovora.
Tako Kanton Sarajevo trenutno ima niz paralelnih frontova nezadovoljstva - akademski, obrazovni i sigurnosni sektor. A koliko je onih koji tek treba da se probude?