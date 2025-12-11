Javni sektor više ne može izdržati: Vlada uspavana Kanton Sarajevo na ivici raspada

Kanton Sarajevo posljednjih sedmica izgleda kao kotao nezadovoljstva koji ključa pod pritiskom niza problema u javnom sektoru. Nakon curenja plina i gašenja grijanja u Studentskom domu Bjelave, stotine studenata iz Bjelava i Nedžarića izašli su pred zgradu Vlade KS, prozivajući premijera Nihada Uka i ministre zbog, kako navode, katastrofalnih uslova života i dugogodišnjeg nemara. Ni dan kasnije, ispred iste zgrade okupili su se i prosvjetni radnici nezadovoljni digitalnim konkursom za zapošljavanje. Paralelno s tim, oglasili su se i policijski službenici, državni službenici i namještenici - traže povećanje osnovice, tvrdeći da su posljednji u Federaciji.

Slika sistema koji puca na sve strane.

Studentski bunt

Studenti su predali listu od deset zahtjeva i dali rok od pet dana. Traže sanaciju grijanja, obnovu zgrada, rekonstrukciju kuhinja, imenovanje upravljačkih struktura u Studentskom centru, izmjene Zakona o studentskom standardu i finansiranje svih studenata Univerziteta u Sarajevu.

Ovo nije prvi put da studenti upozoravaju na problem, ali je prvi put da toliki broj njih izađe pred Vladu.

Dok studenti traže tople radijatore i normalne uslove života, nastavnici i profesori traže - transparentnost i regularnost zapošljavanja. Prvi digitalni konkurs preko EMIS platforme, doveo je do protestnog skupa, 10.500 žalbi i optužbi za diskriminaciju.

Učitelji tvrde da sistem ima propuste koji dopuštaju pristup tuđim ličnim podacima samo mijenjanjem URL-a. Nekima se ne priznaje staž u drugom entitetu, drugima čak ni status članova šehidskih porodica zbog birokratskih nelogičnosti.