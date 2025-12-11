U 11 dana Elmedin Konaković prijavio temu diplomskog, položio sve ispite i odbranio rad

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

“Dnevni avaz” u narednih nekoliko dana u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.

Potpisi Komisije

FELJTON 4:

10. Da li je diplomski rad/završni rad polagan komisijski i ako jeste ko su bili članovi Komisije, ko je i kada imenovao Komisiju?

Na traženje inspektora da se predoči odluka o imenovanju Komisije za odbranu diplomskog rada Elmedina Konakovića i zapisnik sa sjednice na kojoj je donesena odluka Vijeća Fakulteta od 15. 6. 2006. godine, inspektorima je u toku inspekcijskih nadzora predočen Zapisnik sa sjednice Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja održane 14. 6. 2006. godine, (protokolisan pod brojem 01-2665-1) od 15. 6. 2006. godine) gdje je pod tačkom 2. Nastavna i studentska pitanja, (izvjestilac prodekan za nastavu doc. dr. Munir Talović) i u kojem je navedeno da je jednoglasno prihvaćeno da se odbrane diplomskih radova i završnih radova VŠS obave 24. 6. 2006. godine, da su projekte završnih radova VŠS predali studenti, između ostalih i Elmedin Konaković, projekt pod nazivom “Prilagođavanje metoda strateškog menadžmenta u specifičnim uslovima života u BiH”, što je jednoglasno prihvaćeno, na osnovu čega je i donesena Odluka broj: 01-2667 od 15. 6. 2006. godine koja je predočena inspektorima, dok odluka kojom je imenovana četveročlana Komisija u čijem prisustvu su odbranjeni završni radovi studenata Više sportske škole na dan 24. 6. 2006. godine niti odluka o eventualnom imenovanju mentora kandidatu Elmedinu Konakoviću za odbranu završnog/diplomskog rada nije predočena, jer, prema izjavi pregledu prisutnih, iste nisu mogli pronaći u arhivi Fakulteta.

Neposrednim opažanjem inspektori su utvrdili da u spomenutoj Knjizi diplomiranih studenata, ukupno 17 (sedamnaest) studenata koji su diplomirali na Smjeru viši sportski menadžer, dana 24. 6. 2006. godine su odbranili diplomski rad pred Komisijom u istom sastavu, kao i Elmedin Konaković, i da su to studenti čija odbrana je, prema obavijesti, zakazana za 24. 6. 2006. godine.

Na traženje inspektora, inspekcijskom nadzoru pristupio je prof. dr. Munir Talović, koji je u predmetnom periodu obavljao poslove prodekana za nastavu, te na upit, budući da je u predmetnom periodu obavljao poslove prodekana za nastavu, da li mu je poznato, da li je bila propisana i koja je procedura odbrane završnih radova studenata Više sportske škole u akademskoj 2005/2006. godini, pregledom prisutnih prof. dr. Munir Talović je izjavio:

Tačno je da sam u akademskoj 2005/2006. godini obavljao poslove prodekana za nastavu, i te poslove sam obavljao osam godina, od 2003. do 2011. godine. Budući da se radi: o proteku cca. 15 godina od predmetnog perioda i činjenici da su se propisi više puta do danas mijenjali, da je bilo dosta smjerova i nekoliko stotina studenata, koliko se sjećam, odbrana završnih radova studenata Više sportske škole je vršena po proceduri koja je bila propisana Pravilima Fakulteta. U samoj Odluci o usvajanju projekata završnih radova, vidi se da je donesena na osnovu Pravila Fakulteta. Kao prodekan za nastavu, pripremao sam materijal za sjednice Vijeća Fakulteta, a dijelu usvajanja projekata završnih radova studenata, te je Vijeće donosilo odluke o usvajanju istih, datumima odbrana završnih radova, članovima Komisija pred kojima će se braniti radovi i slično.

Inspektori su prof. dr. Muniru Taloviću predočili diplomski rad Elmedina Konakovića od 21. 6. 2006. godine, gdje je na posljednjoj stranici navedeno ime prof. dr. Munir Talović, bez potpisa, dok u Matičnoj knjizi imenovani nije naveden kao član Komisije, a pregledu prisutni prof. dr. Munir Talović je inspektorima pojasnio da je njegovo ime upisano na posljednjoj stranici diplomskih radova kao ime prodekana koji je pripremao dokumentaciju, a ne kao člana Komisije. Nadalje je izjavio da je Vijeće Fakulteta imenovalo je komisije, u sastavu od 3, 4 ili 5 članova, koje imenovanje je prethodilo odbranama radova, te komisija nije mogla pristupiti odbrani završnog rada nekog studenta bez da je prethodno od strane Vijeća Fakulteta imenovana. Koliko se sjećam, za sticanje više spreme i odbrane završnih radova, imenovala se jedna komisija za odbranu završnih radova više kandidata, i kandidati su samostalno sačinjavali završne radove, bez prethodnog imenovanja mentora, što je i vidljivo iz same naslovnice ovog konkretnog rada, u smislu da nije navedeno ime mentora.

Nadalje je, na zahtjev inspektora, inspekcijskom nadzoru pristupio prof. dr. Nermin Nurković, kao član Komisije pred kojom je imenovani odbranio završni rad dana 24. 6. 2006. godine, te na upit inspektora, da li je bila propisana i koja je procedura odbrane završnih radova studenata Više sportske škole u akademskoj 2005/2006. godini, pregledom prisutni prof. dr. Nermin Nurković je izjavio: Koliko se sjećam, procedura je bila propisana Pravilima Fakulteta, ali imajući u vidu protek vremena, ne sjećam se tačno detalja na koji način je bila propisana.

Inspektori su predočili pregledu prisutnom prof. dr. Nerminu Nurkoviću diplomski rad Elmedina Konakovića od 21. 6. 2006. godine, gdje je na posljednoj stranici navedeno ime Nermina Nurkovića s potpisom i Zapisnik s odbrane diplomskog rada Elmedina Konakovića od 24. 6. 2006. godine, s potpisima članova Komisije, te na upit inspektora da li je na predočenim dokumentima njegov svojeručni potpis, na pregledu prisutni prof. dr. Nermin Nurković je izjavio: Na predočenoj posljednjoj stranici diplomskog rada Elmedina Konakovića od 21. 6. 2006. godine i na Zapisniku s odbrane diplomskog rada Elmedina Konakovića od 24. 6. 2006. godine je moj svojeručni potpis.

Naknadno su inspektorima predočena Pravila Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, donesena od strane Upravnog odbora Fakulteta na sjednici dana 2. 9. 2004. godine, na koja je Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo dalo saglasnost broj: 11-03-38-489/27 od 14. 3. 2003. godine i broj: 11-01-38-18791 od 30. 8. 2004. godine, a kojim je članom 57. propisano da nastava za sticanje više spreme traje dvije godine, odnosno četiri semestra i predstavlja jedinstvenu cjelinu, dok je članom 60. regulisano da nastava za sticanje više spreme završava se diplomskim ispitom.

Koje godine je upis

Detaljnom analizom dokumentacije inspektori su utvrdili da student Više sportske škole Elmedin Konaković danom prijavljivanja projekta teme završnog/diplomskog rada nije imao položene sve ispite prema studijskom programu (13. 6. 2006. godine), ali da je odbrani diplomskog rada (24. 6. 2006. godine) pristupio nakon što je položio ispite iz svih studijskih predmeta.