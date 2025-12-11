Preminuo franjevac i teolog fra Franjo Ninić

Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Glavna podružnica Tuzla objavilo je danas da je preminuo fra Franjo Ninić, bosanski franjevac čiji su pastoralni i intelektualni rad obilježili mnoge zajednice u Bosni i Hercegovini.

- Tužan dan za sve nas u HKD Napredak. Preminuo je naš dragi bosanski franjevac, fra Franjo Ninić. Počivao u miru Božjem - navodi se u objavi Hrvatskog glasnika, glasila Napretka.

Fra Franjo Ninić srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, nakon čega je završio studij teologije u Sarajevu. Svećenički red primio je 2006. godine, a potom je nastavio akademski rad i 2014. okončao postdiplomske studije na Univerzitetskom centru u Münsteru, Njemačka.

Tokom svoje službe obavljao je niz značajnih dužnosti, radio kao kapelan u Kiseljaku, bio član redakcije časopisa "Svjetlo riječi", te od 2014. godine djelovao u Tuzli. Pet godina kasnije preuzeo je i vođenje župe u Zvorniku i Srebrenici, uz nastavak pastoralnog rada u Tuzli. Na društvenim mrežama često je komentirao aktuelna politička i društvena dešavanja.

Detalji o komemoraciji i sahrani bit će objavljeni naknadno.