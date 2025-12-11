Intervju prof. dr. Hadžidedića: Jedini put je da se riješimo tri projekta, jer stvaraju zlo i pometnju

O uzrocima već hroničnih blokada u BiH, ciljevima onih koji ih koriste, blokiranom evropskom putu BiH i alternativi koju imamo za “Avaz” govori univerzitetski profesor, politolog i ekspert za međunarodne odnose prof. dr. Zlatko Hadžidedić. Otkriva zašto bi RS dopustio da na mjesec dana bude neovisna, analizira rezultate dosadašnjeg dijela mandata stranaka Trojke, poruke nove sigurnosne strategije SAD-a, govori o drugačijem putu ka funkcionalnoj državi BiH i politikama HDZ-a, SNSD-a, Trojke, ali i SDA, koje su pogubne po državu.

- Jedini put je da se riješimo ta tri projekta, jer oni ne djeluju na dobrobit građana ove zemlje, već stvaraju zlo i pometnju. Ako vode ka raspadu, taj raspad neće biti tako miroljubiv. Bit će tu puno problema za njih. Neću da najavljujem sukobe, ali teško da to može mirno proći. Jedini izlaz je da se ta tri projekta ukinu, a ima dovoljno ljudi koji im se protive, samo trebaju dići glas. Mi na izborima uvijek imamo oko 50 ljudi koji glasaju, šta je sa ostalima? – kaže, pored ostalog, Hadžidedić.