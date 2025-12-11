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UDRUŽENJE PENZIONERA FBIH

Halilović za "Avaz" o odluci Vlade: Najvažnije je da penzije 5. februara budu isplaćene po novoj formuli

Pozdravljaju to što će se izmjene i dopune Zakona o PIO naći na narednoj sjednici Federalne vlade

Halilović: Najvažnije je da penzije 5. februara budu isplaćene po novoj formuli. RTV TK

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

11.12.2025

U Savezu udruženja penzionera FBiH pozdravljaju to što će se izmjene i dopune Zakona o PIO naći na narednoj sjednici Federalne vlade.

Zamjenik predsjednika Saveza, Haso Halilović u izjavi za „Avaz“ kaže da je ta informacija na tragu onog što su dogovorili s čelnicima Vlade FBiH i što su oni i javno obećali.

- Mi smo i dalje uvjerenja da će Vlada FBiH izmjene i dopune Zakona o PIO utvrditi u što kraćem roku i po hitnom postupku uputiti u parlamentarnu proceduru kako bi primjena počela od 1. januara. Međutim, kako smo to zaključili na našem Kolegiju, prije nekoliko dana, nećemo se vezati za datume koji se odnose na procedure, ali je izuzetno važno da penzije po novoj formuli budu isplaćene 5.februara - rekao nam je Halilović.

Također, ukazao je i na to da su čelnici Vlade FBiH u svojim zadnjim medijskim istupima govorili da će po osnovu dva redovna usklađivanja, januarsko i julsko, tokom naredne godine biti uvećane u konačnici za 17 posto.

Po osnovu januarskog usklađivanja i prema formuli koja kombinuje rast plaća, umjesto dosadašnjeg parametra BDP-a i indeksa potrošačkih cijena, penzije bi bile uvećane za oko 11 posto.

# PENZIJE
# FBIH
# ZAKON O PIO
# SAVEZ UDRUŽENJA PENZIONERA U FEDERACIJI BIH
# HASO HALILOVIĆ
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