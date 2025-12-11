Halilović za "Avaz" o odluci Vlade: Najvažnije je da penzije 5. februara budu isplaćene po novoj formuli

U Savezu udruženja penzionera FBiH pozdravljaju to što će se izmjene i dopune Zakona o PIO naći na narednoj sjednici Federalne vlade.

Zamjenik predsjednika Saveza, Haso Halilović u izjavi za „Avaz“ kaže da je ta informacija na tragu onog što su dogovorili s čelnicima Vlade FBiH i što su oni i javno obećali.

- Mi smo i dalje uvjerenja da će Vlada FBiH izmjene i dopune Zakona o PIO utvrditi u što kraćem roku i po hitnom postupku uputiti u parlamentarnu proceduru kako bi primjena počela od 1. januara. Međutim, kako smo to zaključili na našem Kolegiju, prije nekoliko dana, nećemo se vezati za datume koji se odnose na procedure, ali je izuzetno važno da penzije po novoj formuli budu isplaćene 5.februara - rekao nam je Halilović.