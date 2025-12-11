Na dvije lokacije u Banjoj Luci postavljena burad s radioaktivnim znakom

Delegacija Vlade Hrvatske, predvođena premijerom Andrejom Plenkovićem, doputovala je danas u Banja Luku.
Prema saopćenju Vlade, Plenković je u Banjoj Luci trebao posjetiti dva događaja.
PORUKA PLENKOVIĆU
Uz burad postavljeni su i natpisi "Nove EU vrijednosti. Izguraj otpad na granicu" i "Dobrosusjedski odnosi?"
Delegacija Vlade Hrvatske, predvođena premijerom Andrejom Plenkovićem, doputovala je danas u Banja Luku.
Prema saopćenju Vlade, Plenković je u Banjoj Luci trebao posjetiti dva događaja.
U samostanu Marija Zvijezda sastao se s banjalučkim biskupom Željkom Majićem i obišao izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije "Marija Zvijezda". Nakon toga planirano je da prisustvuje svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petričevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.
Ipak, kao oblik "dobrodošlice" hrvatskom premijeru, ekološki aktivisti postavili su burad s radioaktivnim znakom na dvije lokacije u gradu. Burad su postavljena u centru i u neposrednoj blizini Generalnog konzulata Republike Hrvatske.
Uz burad postavljeni su i natpisi "Nove EU vrijednosti. Izguraj otpad na granicu" i "Dobrosusjedski odnosi?".
Aktivisti su preformansom izrazili protivljenje planu Hrvatske da na Trgovskoj Gori, uz granicu s BiH i rijekom Unom, izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada, upozoravajući na opasnosti po stanovništvo i prirodni ekosistem sliva Une.
Plenković je trebao prisustvovati otvaranju graničnog prijelaza Gradiška i novog mosta preko Save, ali do toga ipak nije došlo.