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PORUKA PLENKOVIĆU

Na dvije lokacije u Banjoj Luci postavljena burad s radioaktivnim znakom

Uz burad postavljeni su i natpisi "Nove EU vrijednosti. Izguraj otpad na granicu" i "Dobrosusjedski odnosi?"

Banja Luka: Postavljena burad s radioaktivnim znakom - Avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

11.12.2025

Delegacija Vlade Hrvatske, predvođena premijerom Andrejom Plenkovićem, doputovala je danas u Banja Luku.

Prema saopćenju Vlade, Plenković je u Banjoj Luci trebao posjetiti dva događaja.

U samostanu Marija Zvijezda sastao se s banjalučkim biskupom Željkom Majićem i obišao izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije "Marija Zvijezda". Nakon toga planirano je da prisustvuje svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petričevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.

Ipak, kao oblik "dobrodošlice" hrvatskom premijeru, ekološki aktivisti postavili su burad s radioaktivnim znakom na dvije lokacije u gradu. Burad su postavljena u centru i u neposrednoj blizini Generalnog konzulata Republike Hrvatske.

Uz burad postavljeni su i natpisi "Nove EU vrijednosti. Izguraj otpad na granicu" i "Dobrosusjedski odnosi?".

Aktivisti su preformansom izrazili protivljenje planu Hrvatske da na Trgovskoj Gori, uz granicu s BiH i rijekom Unom, izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada, upozoravajući na opasnosti po stanovništvo i prirodni ekosistem sliva Une.

Plenković je trebao prisustvovati otvaranju graničnog prijelaza Gradiška i novog mosta preko Save, ali do toga ipak nije došlo.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# RADIOAKTIVNI OTPAD
# BANJA LUKA
# TRGOVSKA GORA
# HRVATSKA
# BIH
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