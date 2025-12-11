Na dvije lokacije u Banjoj Luci postavljena burad s radioaktivnim znakom

U samostanu Marija Zvijezda sastao se s banjalučkim biskupom Željkom Majićem i obišao izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije "Marija Zvijezda". Nakon toga planirano je da prisustvuje svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petričevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.

Ipak, kao oblik "dobrodošlice" hrvatskom premijeru, ekološki aktivisti postavili su burad s radioaktivnim znakom na dvije lokacije u gradu. Burad su postavljena u centru i u neposrednoj blizini Generalnog konzulata Republike Hrvatske.