Penzionisani viceadmiral Američke mornarice: Bio sam tamo kada se desila Srebrenica, znali smo da ishod neće biti dobar

U ekskluzivnom razgovoru za N1, penzionisani viceadmiral Američke mornarice i bivši komandant 5. flote, Kevin Donegan, analizira goruća svjetska žarišta, povratak Donalda Trampa u Bijelu kuću, ali i evocira svoja sjećanja na službu u Bosni i Hercegovini tokom najtežih ratnih godina.

Donegan, koji je 1995. godine služio kao oficir za vezu između snaga na terenu i NATO-a, a kasnije i kao vojni pomoćnik komandanta IFOR-a, prisjetio se dana masakra na Markalama, ulaska u Srebrenicu nakon pada enklave, te skeptičnosti međunarodne zajednice prema Dejtonskom sporazumu.

- Kada je tržnica napadnuta, to je bio katalizator. Prije toga nisam vidio puno nade. Bio sam tamo kada se desila Srebrenica, znali smo da ishod neće biti dobar - istakao je Donegan.

Osvrćući se na aktuelnu globalnu situaciju, Donegan je komentarisao kontroverzne poteze nove američke administracije u borbi protiv narko-kartela, povlačeći paralele sa borbom protiv terorizma, te je dao procjenu kada bi oružje u Ukrajini i Gazi moglo utihnuti, koristeći lekcije naučene u BiH prije tri decenije.

Poseban dio razgovora kojeg možete pogledati ovdje posvećen je pitanju tzv. "Sarajevo Safarija" - navodnom dolasku stranaca koji su plaćali da pucaju na civile u opkoljenom Sarajevu. Donegan je otkrio da li su američke obavještajne službe u to vrijeme imale informacije o ovim monstruoznim radnjama.