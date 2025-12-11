Radulović: CIK ima historijsku šansu da vrati povjerenje u institucije i izborni proces

Vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS) Jovica Radulović izjavio je da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nema drugu opciju nego da, da nakon niza utvrđenih nepravilnosti i izborne krađe, ponovi izbore u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu i drugim sredinama gdje se izborne manipulacije potvrde. To je, kako je dodao, jedini način da se vrati povjerenje u institucije i izborni proces.

- Frapantna je činjenica da je CIK utvrdio kako je bez ijednog važećeg ličnog dokumenta glasalo 1.660 lica u 57 izbornih jedinica na 701 biračkom mjestu, a grafološke analize nisu još ni završene i pitanje je šta ćemo još saznati. Podatak da je 497 takvih slučajeva zabilježeno u Zvorniku, 120 u Doboju, a 117 u Bratuncu govori da je u ovim mjestima izborni proces najžešće kompromitovan i očekujemo da se u ovim lokalnim zajednicama izbori u potpunosti ponove – istakao je Radulović.

Prema njegovim riječima, ovakve razmjere izborne krađe mogu da se porede sa organizovanim rušenjem Ustava Republike Srpske.

- Također treba pomenuti da su predsjednici biračkih odbora, koji su postavljeni od CIK-a, imali važnu ulogu u sprječavanju izborne krađe, ali da tu ulogu očigledno nisu ozbiljno shvatili. Tako je ponavljanje izbora jedina ispravna odluka koju CIK može da donese. Građani su zaslužili da se, nakon niza neregularnih i pokradenih izbora, njihov glas konačno poštuje, izjavio je Radulović pozvajući i druge institucije da reaguju u skladu sa svojim nadležnostima, saopćeno je iz SDS-a.