Trivić: CIK ima priliku da povrati povjerenje građana u izborni proces

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić izjavila je da Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine ima jedinstvenu priliku da povrati ugled i integritet, ne samo svoj kao nadležne institucije, nego uopšte povjerenje građana u izborni proces. Trivić smatra da CIKBiH ispitivanje svih neregularnosti koje su se desile na prijevremenim predsjedničkim izborima ovaj put mora da izvede do kraja.

- Velika je odgovornost na Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a današnji politički kontekst za njihovo odlučivanje na načelima istinitosti i profesionalnosti je mnogo pogodniji nego 2022. godine kada su podlegli političkim pritiscima dijela međunarodne zajednice i Milorada Dodika - navela je Trivić. Ona vjeruje da ovaj put CIKBiH ima snage da se odupre ovakim pritiscima, te da ni u kom slučaju ne smije sebi ponovo dozvoliti da evidentno kontaminiran izborni proces proglasi regularnim i da se na izbornu krađu ovaj put neće zažmiriti.