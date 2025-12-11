Plenković u Banjoj Luci: "U Vatikanu, Parizu i Berlinu zagovarao sam BiH i ravnopravnost Hrvata"

Uprkos tome, premijer je neformalno obišao prijelaz i izrazio očekivanje da će se procedure uskoro okončati te omogućiti lakše kretanje ljudi i roba između BiH i Hrvatske, odnosno prema Evropskoj uniji.

Prvobitno je bilo predviđeno da zajedno s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto svečano otvori novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH u Gradiški, no ceremonija je otkazana zbog opstrukcije jednog bošnjačkog dužnosnika u Carinskoj upravi.

Hrvatska će, poručio je u Banjoj Luci hrvatski premijer Andrej Plenković, nastaviti pružati snažnu podršku Bosni i Hercegovini i zalagati se za ravnopravnost Hrvata, što je bila tema i njegovih nedavnih razgovora s papom Lavom XIV francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) i njemačkim kancelarom Fridrihom Mercem (Friedrich Merz).

Plenković se potom u Banjoj Luci sastao s banjolučkim biskupom Željkom Majićem, obišao izložbu sakralne umjetnosti u Riznici Opatije "Marija Zvijezda" i prisustvovao polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar u Petrićevcu kod Banje Luke. Tom događaju prisustvovali su i neformalni lider Republike Srpske Milorad Dodik te gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković.

Poruke saradnje i poštovanja

U govoru je istakao da ovom posjetom šalje "poruku saradnje, poruku poštovanja" prema biskupu Majiću, vjernicima i Bosni i Hercegovini, koju je nazvao "susjednom i prijateljskom zemljom".

- Nastojimo je podupirati, kao što ste primijetili, i tokom ova tri posljednja velika vanjskopolitička posjeta: posjete papi Lavu XIV., posjete francuskom predsjedniku i njemačkom kancelaru. Posebno su nam uvijek na umu interesi Bosne i Hercegovine i zalaganje za ubrzanje njenog evropskog puta. Nastavit ćemo to činiti jer smatramo da je to naša odgovornost, kao i zalaganje za boljitak svih njenih građana, sva tri konstitutivna naroda, te posebna briga o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, jer je to i naša ustavna obaveza - rekao je Plenković.

Dodao je da projekti poput Studentskog centra pokazuju odgovornost Hrvatske prema Hrvatima u Republici Srpskoj, te naglasio da Hrvatska "snažno podupire sve nacionalne manjine u Hrvatskoj, uključujući i projekte srpske nacionalne manjine".

- Želimo da se svi koji žive u Hrvatskoj osjećaju dobro i da mogu njegovati svoju kulturu, identitet, običaje i vjeru - rekao je.

Plenković će se tokom dana susresti i s vodstvom stranke HDZ-a BiH, zajedno s delegacijom HDZ-a iz Hrvatske.