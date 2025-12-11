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VIJEĆE UKAZALO POVJERENJE

Prof. dr. Amina Valjevac dobila novi mandat: Nastavlja voditi Medicinski fakultet UNSA

U prethodne četiri godine njenog mandata, Fakultet je ostvario izuzetne rezultate

Prof. dr. Amina Valjevac dobila novi mandat. Avaz

A. O.

11.12.2025

Vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ponovo je ukazalo povjerenje prof. dr. Amini Valjevac, koja je većinom glasova izabrana za dekanicu u mandatnom periodu 2026–2030.

Nakon što su kandidati predstavili svoje programe rada, članovi Vijeća odlučili su da upravo prof. dr. Valjevac nastavi voditi ovu najznačajniju medicinsko-obrazovnu instituciju u BiH.

U prethodne četiri godine njenog mandata, Fakultet je ostvario izuzetne rezultate:

• rast vlastitih Prihoda,

• najveća reforma studija medicine u posljednjih deset godina,

• modernizacija učionica i laboratorija,

• početak procesa akreditacije studijskih programa,

• jačanje međunarodne saradnje i mobilnosti studenata i nastavnika.

Prof. dr. Valjevac je redovna profesorica Fiziologije čovjeka, specijalista interne medicine i naučnica s više od 85 naučnih radova, 11 knjiga i aktivnim učešćem u evropskim projektima. Dobitnica je i nagrade Univerziteta u Sarajevu za naučno-istraživački rad.

U novom mandatu najavila je nastavak ključnih reformi, jačanje laboratorijske i dijagnostičke djelatnosti, digitalnu transformaciju, razvoj međunarodnih partnerstava i realizaciju infrastrukturnih projekata poput Studentskog HUB-a i modernog prostora za učenje.

„Medicinski fakultet nastavlja put stabilnog razvoja, kvalitetne nastave i savremene medicine. Fokus ostaje na studentima, nauci i modernizaciji institucije“, poručila je prof. dr. Valjevac nakon izbora.

# MEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU
# SARAJEVO
# PROF. DR. AMINA VALJEVAC
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