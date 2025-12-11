Šta su u Mostaru zaključili predsjedavajući kantonalnih skupština

U Mostaru je danas održana 3. Konferencija predsjedavajućih kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Domaćin konferencije bila je Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona, a konferencijom je predsjedavao predsjedavajući Skupštine HNK, Džafer Alić.

Na osnovu održanih diskusija i razmjene mišljenja, usvojeni su sljedeći zaključci:

1. Izražena je snažna podrška međuparlamentarnoj saradnji kroz organiziranje konferencije predsjedavajućih kantonalnih skupština u saradnji sa oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem unaprjeđenja i usklađivanja zakonskih rješenja uvažavajući specifičnosti svakog kantona slijedeći pristupnu politiku euroatlanskim integracijama.

2. Nastaviti saradnju između kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, kroz usklađivanje zakonskih okvira, u cilju jačanja sigurnosnog sistema na temelju objektivnih potreba, savremenih zakonskih i institucionalnih rješenja usklađenih sa pravnom stečevinom EU, te kapacitiranje ljudskim resursima i materijalno-tehničkim sredstvima, kao i obezbjeđivanje uslova za podmlađivanje, formacijsku popunu i stručnu edukaciju policijskog kadra.

3. Uspostavljanje stalne međuinstitucionalne saradnje i razmjene podataka i informacija između postojećih i budućih kantonalnih ureda za borbu protiv korupcije, radi razmjene dobrih praksi i koordinisanog djelovanja u cilju suzbijanja korupcije i izgradnje sigurnosnog sistema i povjerenja građana.

4. Uvažavajući iskustva i rezultate Sarajevske regionalne razvojne agencija (SERDA), predsjedavajući Skupština podržavaju njenu ulogu kao tehničke podrške međuparlamentarnoj saradnji kantonalnih Skupština s ciljem pripreme i realizacije projekata prema EU fondovima kojim se finansiraju projekti vezani za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša i druge projekte bitne za unaprjeđenje kvalitete života građana. Predsjedavajući Kantonalnih skupština će dostaviti kontakt tačke za saradnju sa „SERDOM“ i drugim uredima za EU integracije koji su uspostavljeni u nekim od Kantona.

5. Iskazana je snažna podrška aktivnostima koje za cilj imaju unapređenje zakonskih propisa i izdvajanje budžetskih sredstava za pronatalitetne politike i jačanje porodice kao bitnog stuba svakog društva.