Nikšić: Krnjić je znao da pravedne raspodjele neće biti, a da na nepravednu mi ne pristajemo

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić oglasio se povodom aktuelne teme koja se tiče oba entiteta, ali člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijada Krnjića koji se našao u centru pažnje tokom proteklih dana nakon što je više puta odbio dati saglasnost na izmjene Pravilnika, koje su bile potrebne za preraspodjelu službenika kako bi se mogao otvoriti novi granični prijelaz u Bosanskoj Gradišci.

- Nismo se “odrekli” sto miliona. Ne odričemo se ničega što pripada građanima Federacije. Samo odbijamo da se novac Federacije preljeva u RS. Neću komentarisati motive gospodina Krnjića — on pokušava uloviti populističke poene, iz razloga poznatih samo njemu. Ja ću se držati činjenica. Godinama se raspodjela prikupljenih sredstava radila ad hoc, bez jasnog mehanizma. Zašto je prethodna Vlada — premijer iz SDA i ministrica iz HDZ-a — pristajala na raspodjelu koja je omogućavala nesrazmjerne isplate u korist RS, a na štetu Federacije, pitanje je za njih. Tako je bilo i 2021. kad je gosp. Krnjić imenovan – poručio je Nikšić.

Dodaje da ova Vlada na takvu raspodjelu nije pristala. I tačno je da novac nije raspoređen upravo zato što odbijamo model koji bi oštetio Federaciju, ističe Nikšić.

- Budući da RS odbija usvajanje pravednog mehanizma, u ime Federacije smo podnijeli tužbu i to će biti predmet spora. Dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević u RS je proglašen “problemom” samo zato što štiti interese Federacije i ne pristaje da novac koji pripada našim građanima ide u RS. Jučer se ništa nije promijenilo, osim što je gospodin Krnjić tražio da se glasa za sve tačke dnevnog reda, uključujući i raspodjelu koja je ponovo nepovoljna za Federaciju, zajedno s odlukom o graničnom prelazu – kaže premijer.

Dopremijer Kraljević je glasao protiv takve raspodjele, ali je bio spreman podržati otvaranje graničnog prelaza, dodaje Nikšić.

- Gospodin Krnjić je, međutim, bio protiv otvaranja prelaza i svoj glas je uslovio prihvatanjem svih tačaka — dakle i štetne raspodjele. Stav Vlade FBiH je jasan: nećemo podržati nijednu odluku kojom se Federacija stavlja u nepovoljan položaj. Tako smo postupili i kada nismo dopustili da se novcem građana Federacije plati dug koji RS mora platiti po tužbi Viadukta. Zašto je gospodin Krnjić blokirao otvaranje još jednog graničnog prelaza BiH prema EU — ne znam, ali sigurno nije bilo u interesu građana. Dobro je znao da pravedne raspodjele neće biti, a da na nepravednu mi ne pristajemo. To su činjenice – zaključio je Nikšić.